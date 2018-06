Bolidul de lux al unui fost consilier judeţean, incendiat

Mașina fostului consilier județean Georgeta Rus, care este medic coordonator la Centrul de permanență din Becicherecu Mic, a fost incendiată, luni noapte, în jurul orei două. BMW-ul X4 era nou-nouț, fiind cumpărat în urmă cu câteva săptămâni, având încă numere roșii.

”Mașina era parcată în fața centrului de permanență din Becicherecu Mic, pe strada principală. Eu locuiesc la etaj, în aceiași clădire. Asistentul din gardă m-a sunat și am crezut că avem o urgență. Am auzit că urla cineva și m-am uitat pe stradă. Ca o torță ardea mașina. Era cam două fără zece. Am primit o amenințare acum câteva zile, dar nu vreau să spun mai multe pentru că este o anchetă a Poliției”, a declarat Rus pentru PRESSALERT.ro.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta a scris ”Mi-ai incendiat mașina! Te-ai ținut de cuvânt cu amenințările! Bravo! Ce tare ești! Atâta iți reușeste și ție în viața asta: să distrugi mașini scumpe sub aburii drogurilor și alcoolului! În rest, faci umbră degeaba pământului!”.

Pompierii au reușit să stingă incendiul și în urma cercetărilor la fața locului s-a stabilit că incendiul a fost provocat de o mână criminală. Criminaliștii au descoperit urme de material textil lângă roata stângă fața și masca mașinii.

Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere prin incendiere.