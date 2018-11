Bolile copilăriei. Ce trebuie să ştii despre rujeolă, vărsat de vânt, tuse măgărească şi alte boli transmisibile în colectivitate

Daca si tu te numeri printre parintii ai caror copii abia au inceput sa mearga la gradinita sau la scoala, nu este cazul sa intri in panica!

Trebuie sa stii ca, de cele mai multe ori, bolile copilariei sunt de natura infectioasa. Acestea se transmit prin virusuri, bacterii si alte microorganisme, de la un copil bolnav la celalalt.

Insa atat tu, ca parinte, cat si personalul specializat al scolilor si gradinitelor puteti preveni sau ajuta la vindecare pentru bolile copilariei.

In continuare iti prezentam bolile copilariei, precum si cateva sfaturi utile referitoare la preventie si tratament pentru bolile copilariei.

Bolile copilariei. Cele mai comune afectiuni

1. Rujeola

Copiii care au rujeola (pojar) vor avea febra ridicata vreme de trei zile. Apoi, febra va scadea, iar bolnavul va avea iritatii constand in puncte rosii cu capete mici. Rujeola afecteaza intregul corp, raspandindu-se catre maini si picioare. Fiecare dintre aceste puncte apare si dispare in aproximativ 14 ore. In general, rujeola apare la copiii de sub trei ani.

Ca tratament, trebuie administrate medicamente care sa reduca starea de febra pentru a-i regla temperatura corpului, apoi este indicat sa-i dai multe lichide, ca sa eviti deshidratarea. Perioada de incubatie dureaza intre zece si 15 zile.

2. Rubeola

Rubeola este una din bolile copilariei cu manifestari clinice asemanatoare pojarului, dar la un nivel mai scazut. Asadar, modalitatea de transmitere e similara cu cea a rujeolei, prin tuse ori stranut. In general, eruptiile in cazul acestei afectiuni sunt blande, cu o nuanta rozalie, aparand initial la nivelul fetei si raspandindu-se apoi pe tot corpul.

3. Varicela / Varsat de vant

Unele dintre bolile copilariei, precum varicela, confera imunitate organismului pentru tot restul vietii, motiv pentru care numai copiii fac aceasta boala, in general. Puncte sau vezicule rosii si care declanseaza mancarime se intind de obicei pe tot corpul.

Afectiunea, cauzata de virusul varicela zoster, apare mai ales in prima decada a vietii copilului tau. Astfel, copilul va face febra si va avea simptome similare cu cele din cazul unei gripe, inainte de aparitia iritatiilor de pe piele.

La unii copii este posibil sa nu apara deloc sau aproape deloc acele iritati ale pielii. Ca regula, cu cat este mai mare copilul, cu atat este mai grava afectiunea. Varicela poate fi tratata cu antihistamincie si/sau lotiune cu calamina. Pentru a reduce febra, ii poti administra copilului tau paracetamol, dar numai dupa ce ai consultat un medic in acest sens.

Daca punctele aparute vor fi infectate cu bacterii, ar trebui administrat un antibiotic, la fel, dupa consultarea unui specialist. Boala poate dura intre zece si 20 de zile.

