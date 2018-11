Bomba anului în media. Simona Gherghe a fost refuzată de Pro Tv!

Putini stiu ca PRO TV a refuzat-o pe Simona Gherghe! "Păi este o poveste lungă și are legătură cu un anunț de care am auzit eu când eram la Iași și eram studentă. Se deschisese Pro TV Iași și căutau prezentator de știri și m-am dus la casting, erau vreo 500 de fete și am rămas vreo zece și cel care era producătorul știrilor mi-a zis după ce am dat proba că nu sunt telegenică, dar că am voce bună și aș putea să fac radio. Și uite așa după aceea mi-a rămas în cap asta și am intrat la radio. Am făcut mai întâi patru ani de radio și mi-am mai încercat încă o dată norocul în televiziune de data asta la Antena 1 Iași și cei de acolo m-au plăcut și asta a fost”, a povestit moderatoarea de la Acces Direct