Bombă URIAŞĂ în SHOWBIZ-UL din România. Este DIVORŢUL ANULUI: erau împreună de 17 ANI

Julia Chelaru si Bogdan Jianu au recunoscut ca s-au despartit oficial dupa mai bine de 17 ani de relatie, scrie WOWbiz.ro.

Cantareata care ani de zile a facut furori in trupa Exotic si apoi in formatia Sexxy s-a despartit oficial de sotul ei. Cei doi erau impreuna din 2000 si pareau perechea perfecta! Au fost iubiti, apoi sase ani mai tarziu, in timpul unei vacante in Italia, barbatul a cerut-o de sotie. Artista a acceptat pe loc si, dupa cateva luni de logodna, s-au casatorit, la Primaria Sectorului 4 din Capitala.

Aflata in vacanta in Cipru, Julia Chelaru si-a postat pe adresa ei de socializare doua imagini cu un alt barbat, in prezenta caruia spunea ca se simte minunat.

"Este adevarat! Ne-am despartit oficial de mai multa vreme, dar nu am vrut sa ne punem pe tapet viata persoanala, intotdeauna, am fost discreti in aceasta privinta! Acum, fiecare merge pe drumul lui! Era inevitabil sa nu se afle! Totusi, va spun sincer, ne-am separat pe cale amiabiala si suntem in continuare in relatii bune", a spus Bogdan Jianu.