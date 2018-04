Botoşani - Dinamo 0-1: Costel Enache, ameninţat cu demiterea

Antrenorul FC Botoşani, Costel Enache, a declarat că a auzit publicul care i-a cerut demisia în timpul meicului pierdut cu FC Dinamo, precizând că este dispus să părăsească formaţia, dar nu decide el acest lucru.

"Am confirmat regula că echipa echipa rămasă în inferioritate se motivează, se adună mai mult. Nu ne merge finalizarea, ratăm foarte mult şi nu reuşim să le concretizăm. Noi am fost cei care am avut ocaziile mai mari, cred am controlat oarecum jocul, pe un teren pe care construcţia a suferit. Chiar şi pe jocul ăsta de luptă, direct, ne-am creat oportunităţi, dar nu am gestionat bine una dintre fazele de contraatac ale adversarului. Ştiam că sunt puternici la acest moment de joc, nu am reuşit să blocăm contraatacul, nu am finalizat şi ocaziile ratate s-au răzbunat. Întodeauna e greu de digerat o înfrângere, dar trebuie să rămânem echilibraţi să acceptăm şi o evenuală blamare sau momente mai puţin plăcute din partea suporterilor. Suferim la fel de mult ca ei, nu ne este indiferent. Noi rămânem cu durerea o perioadă mai lungă. Sperăm ca la următorul meci să ne pansăm noi sufletele şi să le aducem lor un zâmbet pe buze. Sunt un om care se consumă şi dacă nu am avut un dialog direct cu publicul, pentur că eu consider că nu e ok în tensioune, aud ce se psune. Trebuie să fiu un om cu echilibru şi să înţeleg mesajul lor. Dacă schimbarea lui Costel Enache ar schimba faţa echipei... Sunt soluţii practicate în România, dar asta nu o decid eu. În momentul de faţă rămâne pentru mine un obiectiv frumos, Cupa României. Măcar din punctul ăsta de vedere trebuie să rămânem motivaţi şi concentraţi. Lucrurile astea cu schimbarea le decid cei care conduc clubul şi noi avem o colaboare şi o comunicare foarte bune şi rămânem deschişi la dialog. Nu ţin neapărat de un loc anume, nu sunt un om conflictual şi putem găsi înţelegere în orice moment",a declarat Enache, la Digi Sport.