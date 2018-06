BRAVO AI STIL 2018: Eliminare neaşteptată sâmbătă seară. Defilarea în costum de baie a trimis-o acasă. "Ai un costum frivol"

BRAVO AI STIL ALL STARS 2 IUNIE 2018. Otilia a fost eliminată! A primit un număr mic de voturi din partea publicului. Beatrice a rămas în competiție.

Otilia și Beatrice au ajuns în fața juriului. Silvia a fost ultima concurentă care a ocupat fotoliul imunității. Începând de astăzi, acest fotoliu nu va mai exista. Mai sunt doar două săptămâni până la marea finală.

Alina și Beatrice au fost variantele pentru nominalizare. Au fost două nominalizări pentru Alina și alte două pentru Beatrice. Marisa a votat ultima și a ales-o pe Beatrice.

Brigada sexy a dat puncte pentru Marisa, lucru care a poziționat-o în fruntea clasamentului cu 21 de puncte.

Iată clasamentul în funcție de notele acordate de jurați:

Alina

Iuliana și Marisa sunt la egalitate

Silvia

Beatrice

Otilia

"Mai bine in afara platoului decat in cadrul Galei?"/Maurice i-a facut o intreaga lista Otiliei cu ce ii lipseste:"De ce ai ales un slip imposibil, nu e nicid e Costinesti, nici de Tancabesti..." Cum a raspuns concurenta la fiecare punct?

"Pentru ca nu respecti regulilel feng shui-ului", a fost replica lui Maurice...

"Concurenta nu s-a ridicat la inaltimea standardelor impunse de "All Stars", i-a spus Maurice concurentei.

"Ai un viitor superb in spatele tau. Imi vine in minte o ciocolata foarte cremoasa, foarte parfumata, dar cu...muraturi!" a fost parerea luliei Albu.

"Ai un costum frivol, dar te caracterizeaza. Accesoriile nu sunt potrivite deloc. Cu toc si cu ochelari? Din plastic? Nu ai facut nimic cu parul. A te dezbraca nu inseamna sa faci styling", a fost concluzia lui Botezatu.

Alina a dezvaluit in sfarsit de ce Otilia intarzie. Mai in gluma mai in serios, concurenta a spus ca Otilia merge la solar sa arate bine, de aceea intarzie.





