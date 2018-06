BRAVO AI STIL ALL STARS 2 IUNIE 2018 LIVE VIDEO Kanal D: Concurenta care a rămas în sânii goi stârneşte invidii în gala de sâmbătă

BRAVO AI STIL ALL STARS 2 IUNIE 2018 LIVE VIDEO Kanal D: Otilia îi va impresiona la maximum, atât pe jurații emisiunii, cât și pe cei trei bărbați din brigada sexi a show-ului, Alex Velea, Bogdan Vlădău și Victor Slav.

Fata respectă tematica emisiunii și își face apariția într-un costum de baie care îi pune în valoare silueta.

Momentul ei pe scenă este demn de un catwalk străbătut cu grație de modelele Victoria's Secret; alături de ea își va face apariția și un tânăr care le va da palpitații celor din platou în momemtul în care execută mișcări de parkour, în timp ce Otilia pozează în costum de baie.

Va fi o seară plină de surprize care se va lăsa cu o eliminare. Urmăriți cele mai tari momente la Bravo, ai stil! All stars sâmbătă, 2 iunie, începând cu ora 22:00.

O mai stii pe Naba, concurenta din sezonul III "Bravo, ai stil!"? Tocmai a aparut intr-un videoclip pe YouTube si nu a ezitat sa isi dea jos hainele in fata camerei! Iti place cum arata?

O mai stii pe Naba, concurenta din sezonul III "Bravo, ai stil!"? Tocmai a aparut intr-un videoclip pe YouTube si nu a ezitat sa isi dea jos hainele in fata camerei! Iti place cum arata?" />Fashionista ridica temperatura in clipul muzical al unui artist numit "JUNGLE BOY", publicat pe 31 mai pe YouTube.

Naba a fost una dintre concurentele cele mai efervescente din sezonul III al show-ului de fashion "Bravo, ai stil!!". Recent, ea a revenit in atentia fanilor show-ului, odata cu lansarea unui videoclip muzical in care apare si ea.

In clip, cei doi cantareti aspiranti, cu numele de scena "JUNGLE BOY" ("baiatul junglei" ?!? ) si CLOUDYOU organizeaza o petrecere in care sunt incojunrati de fete sexy, printre care se afla si Naba, care nu se sfieste sa apara topless in cada!