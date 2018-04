BRAVO AI STIL ALL STARS 21 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Tensiunile ating cote maxime, nimeni nu se aştepta la această eliminare

BRAVO AI STIL ALL STARS 21 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. O editie incendiara “Bravo, ai stil! All Stars” incepe astazi, de la 23:15, la Gala cu tematica “Latino Party”. Cele opt concurente ramase in competitie sunt gata sa-si apere locul in concurs, in aceasta seara de Gala care va fi eliminatorie.