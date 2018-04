BRAVO AI STIL ALL STARS 8 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 2018: Cine este sacrificată în GALA DE PAŞTE

BRAVO AI STIL ALL STARS 8 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 2018: GALA BRAVO AI STIL 8 APRILIE 2018. O noua gala Bravo ai Stil va avea o editie speciala de Paste. Daca pana acum vedeam gala sambata, ei bine, de data aceasta gala „Bravo ai Stil. All Stars” va fi duminica 8 aprilie si nu sambata 7 aprilie. Pana acum, toate galele emisiunii „Bravo ai Stil. All Stars” s-au tinut sambata, insa aceasta este o editie speciala de Sarbatorile Pascale.

BRAVO AI STIL ALL STARS 8 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 2018: GALA BRAVO AI STIL 8 APRILIE 2018. In gala „Bravo ai Stil” de Paste, concurentele vor purta tinute spectaculoase, respectand tematica de Paste. Muzica traditional romaneasca, dansurile specifice, umorul si … prietenii imaginari fac furori la Gala „Bravo, ai stil! All Stars”, duminica aceasta, in prima zi de Paste.

Redam mai jos cateva comentarii facute de fanii emisiunii pe pagina de Facebook a „Bravo ai Stil. All Stars”.

– „Tema galei este Pastele la Romani sau Carnavalul de la Venetia?”.

– „Silvia e cea mai creativa concurenta e deasupra tuturor cu 100 de clase. Indiferent de sustinatorii celorlalte ea ecla etajul 100″.

– „Tema galei e cum vrea Silvia, ca intotdeauna. Totul se invarte in jurul ei, a Denisei, dar, oare, daca ar fi venit oricare dintre concurente imbracata asa, avea sau nu stil?”.

– „Materialul ținutei este din colecția lui Botezatu, așa că mai clar decât atât !?… Eu nu știu dece nu recunosc ei adevărul și să meargă mai departe pe „cinstite” și anume, că acest „sezon” a fost creeat special pentru a o evidenția și a o departaja pe Silvia mai mult de celelalte câștigătoare și concurente ?! Așa era mai cu respect pentru toată lumea !…Așa…este doar o batjocură, un circ și o mahala întreaga emisiune !”.

– „Cred ca sunteti obosita si ca acest comentariu „vi se trage de la inrositul oulelor”; lasati Fb ca deja aveti mult prea multa „imaginatie” … Deh, Gala va fi difuzata maine”.