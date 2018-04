BRAVO, AI STIL. ALL STARS. Iulia Albu o ameninţă pe Larisa. "Nu ma face să vin până acolo...."

Dupa o saptamana in care juratii au fost extrem de exigenti cu concurentele, acestea cauta sa demonstreze ca fiecare isi merita locul in aceasta competitie, scrie wowbiz.ro.

Asa cum ne-am obisnuit, zilnic, in Atelierul de croitorie "Bravo, ai stil! All Stars", paseste cate o concurenta, desemnata de membrii juriului, pentru a crea o tinuta, cu o tematica anume.

Astazi, Larisa este concurenta desemnata sa mearga in Atelier pentru a face o tinuta all denim, de mers in club. Concurenta trebuie sa aiba in vedere faptul ca, daca va alege ca in partea de sus a tinutei sa croiasca o camasa, aceasta nu trebuie sa fie simpla si, e important sa nu aiba paiete, conform sfaturilor Iuliei Albu.

"Larisa, ai grija ce faci in partea de sus a tinutei, pentru ca la niciun club nu te primeste daca nu ai ceva frumos ... . Pune ceva stralucitor, adauga o nota de glam!", i-a sugerat Catalin Botezatu.

Pe parcursul realizarii temei, Larisa i-a solictat ajutorul Iuliei Albu in Atelier, tocmai pentru a afla daca este "pe drumul cel bun".

"Larisa, nu ma face sa vin pana acolo pentru ca ma tem ca-ti schimb total creatia", a spus Iulia Albu.

La finalul editiei, Larisa isi face aparitia la defilare in tinuta all denim, iar daca aceasta reusit sa faca un produs corespunzator cu cerintele tematicii solicitate aflati astazi, de la ora 16:30, la Kanal D.