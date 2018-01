BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile: cum îţi pot vota fanii preferatele

BRAVO AI STIL ALL STARS. O noutate a acestui sezon este imnul „Bravo, ai stil! All Stars”, compus de Alex Velea in concordanta cu atmosfera exploziva a show-ului si cu mesajul pozitiv al emisiunii, acela ca poti castiga atunci cand crezi in fortele tale.

BRAVO AI STIL ALL STARS. Telespectatorii îşi vor putea vota preferatele doar online, prin secţiunea votează concurenta favorită.

Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania”, iar pretentiilor lor sunt uriase.

Concurentele sunt Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”).