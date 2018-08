BRD face angajări. Iată posturile vacante

BRD angajează pe postul de expert marketing. Candidatul potrivit pentru acest post dovedeşte bună cunoaştere şi operare a aplicaţiilor informatice de profil şi are cunoştinţe de marketing.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează operator KYC. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, experienţă în domeniul bancar pe segmentul persoanelor fizice şi juridice, din perspectiva KYC (Know Your Customer), cunoaşte legislaţia în vigoare din domeniul bancar.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează inspector daune. Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin trei ani în domeniul asigurarilor de viaţă, trei - patru ani experienţă în evaluarea/analiza dosarelor de despăgubiri pentru asigurări de viaţă, studii superioare şi cunoştinţe de engleză.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează contabil şef. Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă în contabilitate şi în domeniul asigurărilor, cunoştinţe solide financiar-contabile, precum şi referitoare la legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-contabil şi asigurări de viaţă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează supervizor executare silită. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare finalizate în domeniul juridic/economic, experienţă relevantă în domeniul procedurii de executare silită/recuperării de creanţe, cunoaşte bine legislaţia aplicabilă în acest domeniu. Are, de asemenea, cunoştinţe avansate de engleză, abilităţi de analiză şi sinteză, atenţie la detalii, bune abilităţi de organizare şi prioritizare, rezistenţă la stres.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi accesa la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la BRD o găsiţi la acest link.