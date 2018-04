BRD face angajări. Iată posturile

Oferta de muncă la BRD

BRD angajează pe postul de Suport Gestiune Contracte. Candidatul potrivit pentru acest post are cunoştinţe de Factoring, ştie să lucreze în MS Word şi Excel, cunoaşte engleza ori franceza.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează pe postul de analist studii de piaţă. Eşti potrivit pentru acest post dacă studiezi sau ai absolvit studiile superioare de Sociologie/Marketing sau ai experienţă într-o companie de sondare a opiniei publice/analiză de piaţă. Ai cunoştinţe de Excel şi ai cel puţin cunoştinţe medii de engleză.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



BRD angajează pe postul de analist Corporate Finance Senior. Candidatul potrivit pentru acest post ştie să lucreze la PC, ştie engleza, are cunoştinţe tehnice aprofundate cu privire la evaluarea companiilor, întocmirea şi verificarea planurilor de afaceri şi bugetelor multianule ale companiilor. Are, de asemenea, abilităţi de comunicare şi organizat.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.



BRD angajează şef de echipă. Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă în domeniul bancar, cunoaşte legislaţia în vigoare din domeniul bancar, cunoaşte sistemele şi aplicaţiile informatice specifice.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.



BRD angajează manager clientelă întreprinderi medii. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, e atent la detalii, are abilităţi de vânzare şi negociere, e orientat către clienţi şi rezultate, e atent la detalii. Are, de asemenea, experienţă în domeniul bancar, are cunoştinţe de bază în domeniul analizei financiare, are cunoştinţe economice, legislative, fiscale, în legatura cu domeniul bancar, ştie să lucreze în MS Word, Excel, PPT.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la BRD o puteţi consulta la acest link.