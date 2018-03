Brigitte Sfăt l-a prins iar pe Ilie Năstase cu AMANTA. "Aia nescalpată de mine nu scapă!"

Brigitte Sfăt a povestit la o emisiune tv că l-a prins pe Ilie Năstase înșelând-o din nou.

BOMBĂ de ultimă oră în DIVORŢUL dintre Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase. Lovitură de TEATRU

"Eu am băgat divorțul pe 7 februarie. Nu mai stau din martie la adresa de pe buletin, unde este casa lui Ilie. Dar pentru că buletinul meu este pe casa lui, am primit lucruri de la tribunal pe adresa asta… Am avut ceva probleme în februarie și m-am enervat foarte mult și am băgat divorțul. Scandalul de astăzi a fost că era la restaurant cu o domnișoară de 24 de ani și l-am prins. I-am pus detectivi de mai mult timp...

Nu înțeleg de ce nu-mi dă divorțul. Nu sunt nici în cal, nici în căruță. Eu sunt o femeie înșelată. Eu am aflat despre una dintre amantele lui acum o săptămână. Ea lucrează la o televiziune, este novice, e din Timișoara. Fata respectivă iese cu el.

El îi luase o pereche de pantaloni de la mine din magazin. Am văzut pozele cu fata care îi arăta cât de bine îi stăteau pantalonii. Am văzut că o aveam în memoria telefonului. Astăzi, se afla la acest restaurant. Nu este prima oară când am pus detectivi. Eu cu el mă împăcasem acum trei zile. Pe parcursul acestei relații, eu am întreținut relații sexuale cu el, în calitate de soție", a spus Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt, mesaj fabulos pentru amanta lui Ilie Năstase. "Păpuşă de 25 de ani, cu coşuri pe faţă..."

"Aia nescalpată de mine nu scapă. Îmi asumă tot ce spun. Doar vreau să văd cum arată cheală", mai mai spus Brigitte Sfăt.