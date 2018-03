Brigitte Sfăt a făcut public UN DIALOG între ea şi Amalia Năstase. ESTE FABULOS

Brigitte Sfăt i-a trimis un mesaj uneia dintre fiicele Amaliei Năstase pentru a-i reproşa anumite lucruri, dar cea din urmă a reacţionat total neaşteptat.

"Te rog mult să nu îţi mai permiţi să vorbeşti prostii de magazinul meu. Eu nu vând fake-uri şi am deja peste 10 fete care au venit în magazin să ne zică că le spui despre mine asta. Eu chiar aveam o părere bună despre tine. Urât", a scris Brigitte Sfăt în mesaj.

"Sunt Amalia. Nu mai vorbi cu copiii mei. Niciodată!", a venit imediat răspunsul.

"Pentru că nu sunt o victimă! Opt ani am suportat asta. Nu mai am de ce. Proasta asta a crezut că îmi e frică de ea. De fapt am acceptat doar din iubire pentru Ilie", este mesajul transmis de Brigitte Sfăt.