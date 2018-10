Brigitte Sfăt, experienţă HORROR la un salon de înfrumuseţare. Aşa ceva este SCANDALOS

Brigitte Sfăt a vrut să meargă la un salon de înfrumusețare să-și pună gene, însă a trecut printr-o experiență care a dezamăgit-o.

"Cea mai proastă experiență pe care am putut să o am a fost astăzi, în drum spre salon, unde încerc de cinci zile să îmi fac o întreținere la gene... Luni la ora 18:00 am fost programată la genuțe, dar se pare că era o recepționeră nouă, care a uitat să mă scrie pe programator, atunci când am sunat și mi-a stabilit oră de întreținere.

Ok, am zis să nu mă enervez, deși am condus 50 de minute din Pipera până la acest salon, și am renunțat și la o programare la medic, că na, frumusețea înainte de toate...

Astăzi, ora 18:00, ora la care am fost reprogramată, ce credeți? Nu am putut intra pe strada salonului, deoarece un domn cu un limbaj deocheat a spus că anunța poliția dacă nu îi arăt buletinul că locuiesc acolo!

Sunând la salon, să anunț că voi întârzia, ce credeți? Sosește soțul proprietarei salonului, care după ce dă mână cu respectivul riveran îmi spune: "Hai mă, da cu spatele, ce atâta vorba?".

Mulțumesc salonului pentru minunatul fel în care am fost tratată în ultima săptămână, deși nu am cerut niciodată o reducere, deși îmi aplic genuţe din 2013", a scris Brigitte Sfăt.

