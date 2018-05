Brigitte Sfăt, REACŢIE INCREDIBILĂ după ce Ilie Năstase a anunţat că nu îl interesează DIVORŢUL

Brigitte Sfăt a făcut declaraţii despre atitudinea lui Ilie Năstase, care declarase: "Mă doare undeva de divorț! Am alte treburi mai importante".

"Nici eu nu ştiu care este situaţia în momentul de faţă, am ieşit două zile, a venit şi Ilie. În momentul de faţă nu ştiu cum va decurge acest proces, viaţa e plină de imprevizibil. Vom vedea care va fi sfârşitul. Sunt supărată pe el în momentul de faţă, multe cuvinte m-au rănit, orice cuvânt are şi reversul lui. El este un prieten desăvârşit, voi fi alături de el, avem multe proiecte împreună, chiar dacă nu avem copii. Îl rog pe Dumnezeu să am puterea să iert, uneori mă simt rănită, dar cred că sunt un om foarte bun. Nu mi-aş dori să se termine, mi-aş dori ca lucrurile să devină mai frumoase, dar fiecare gest este interpretat… fiind persoane publice şi amândoi avem orgolii. Probabil că în final vom ajunge să căutăm în altă parte liniştea", a declarat Brigitte Sfăt.

