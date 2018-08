Brigitte Sfăt, UMILINŢĂ MAXIMĂ pentru RIVALĂ. Ce mesaj i-a transmis actualei iubite a lui Ilie Năstase

Se anunță a fi cel mai scandalos divorț din lumea mondenă iar la mijloc sunt și averi de milioane de euro.

Cei doi viitori fosti soti par sa fi intrat acum intr-o competitie. Mai intai, Brigitte a plecat in vacanta alaturi de noul iubit, la un hotel de lux dedicat adultilor, in Turcia. Ramas singur acasa, Ilie si-a scos la masa viitoarea potentiala doamna Nastase, nimeni alta decat fosta iubita a milionarului Nick Radoi, Ioana. Mai intai s-au sarutat, apoi Ilie i-a si prezentat casa, despre care Brigitte sustine ca a fost renovata de ea. Ba mai mult, noua bruneta din viata lui Nastase a sucit cutitul in inima lui Brigitte cand s-a si fotografiat cu dovezile romantimsmului.

Brigitte n-a rabdat si i-a lasat un mesaj public rivalei: "Adevarul e ca iti sta bine la masuta mea de machiaj pe care am dat 1.800 euro, din banii personali!".

Mesajul a disparut, nu inainte insa de a fi preluat si de presa. Ca sa-si ia revansa, ulterior si Brigitte a postat o fotografie in care se saruta pasional cu noul tinerel in piscina.

"Am avut cadouri, o viață trăită la extrem dar nu am avut lucruri esențiale de la viață, lucrurile morale. Eu la astea tânjesc și de astea am nevoie. Credeți-mă că de la început mi-am dorit să le am cu Ilie. Mi-am dorit să am familia pe care n-am avut-o cu el pentru că nu l-a lăsat fosta lui soție să-mi facă un copil. Și multe alte lucruri. Mă întreabă lumea, ce am eu cu femeia aia? Cum aș putea să mă întorc la casa în care au stat ţapte ani de zile, și eu am renovat-o, când el a semnat că atunci când moare i-o lasă ei?", a spus Brigitte Sfăt.