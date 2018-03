Brioşe cu inima caldă

Mod de preparare Briose cu inima calda

Se amesteca si se cern faina, amidonul si bicarbonatul.

Separat, in alt bol se amesteca ouale cu zaharul, cu laptele, uleiul si iaurtul. Acest amestec se toarna peste ingredientele uscate si se amesteca repede pentru a se combina; compozitia trebuie sa nu fie omogena.

Se toarna in forme de briose,mai mult de jumatate in fiecare forma apoi presam in mijlocul fiecaruia cate o jumatate de trufa(daca trufele sunt mai mari,sau cate una daca sunt mai mici).Se presara bombonele de ciocolata si apoi se dau la copt cca.15 min.la foc potrivit. Se scot din forme ,se lasa 10 minute sa se raceasca un pic apoi se pot consuma,cand ciocolata din mijloc este calda.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.