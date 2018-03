Brioşe cu nuci şi brânză cu mucegai

Mod de preparare Briose cu nuci si branza cu mucegai

Pui nucile, taiate marunt, la prajit in cuptor pentru 5 minute.

Intr-un bol mixezi ouale cu laptele, uleiul de masline si branza de burduf, apoi adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci cu un tel pana se omogenizeaza compozitia. Adaugi sare si piper dupa gust.

Tai merele si branza cu mucegai in cubulete mici si le adaugi impreuna cu nucile, peste compozitie. Amesteci usor cu o lingura de lemn.

Imparti compozitia in 12 forme de briose, tapetate cu unt si le introduci in cuptorul preincalzit la 175 de grade C, pentru 30-35 de minute, pana se rumenesc frumos.

Le lasi sa se racoreasca putin si le servesti.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.