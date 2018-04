BUCUREŞTI-CENTENAR: Biserica Rusă, donaţia Moscovei pentru România

După sute de ani în care au folosit pământul românesc doar ca teren al răfuielilor lor cu turcii, în 1909, ruşii conduşi de ţarul Nikolai Alexandrovich Romanov ridică în Bucureşti, cu mare fudulie imperială, biserica Sfântul Nicolae. Ţarul însuşi a dat 600.000 de ruble din aur pentru o capelă destinată ambasadei ruse. Însă ridicată cu mare fală, în Bucureştii de atunci, capela s-a dovedit aproape o catedrală! Catapeteasma a fost realizată la Moscova iar pictura este şi ea opera unui rus. Rusia devine comunistă, iar ateii roşii asasinează întreaga familie a ctitorului, dar nu renunţă la frumuseţea creştină pe care ţarul a ridicat-o în Capitala noastră. Biserica rămâne sub jurisdicţia patriarhiei ruse până în 1934, când este cedată Universităţii din Bucureşti. Sub ocupaţia sovietică, biserica intră, din nou, sub autoritatea patriarhiei moscovite. În 1956, ea este donată Statului Român de către Guvernul Uniunii Sovietice. Astăzi reprezintă poate unicul lucru frumos cu care au rămas românii din nefastele legături pe care le-au avut cu nesfârşitul imperiu răsăritean de-a lungul istoriei.