Bursucu este în doliu. Bunica prezentatorului s-a stins din viaţă. "Nu îmi place să încarc oamenii cu suferinţa mea"

Bursucu se simte un bărbat împlinit alături de logodnica Andreea şi fetiţa lor, pe care au creştinat-o luna trecută, scrie stirilekanald.ro. Deşi are parte de momente de bucurie, cele de tristeţe nu l-au ocolit. Nimeni nu a ştiut că în urmă cu câteva luni, bunica lui a murit. Prezentatorul nu a vrut să arate oamenilor de acasă prin ce suferinţă trece şi a preferat să ţină totul secret şi să îşi trăiască durerea alături de familie.

"Sunt foarte calm şi mie îmi place să zâmbesc mult, nu-mi place să fiu trist, asta este, cred, o calitate. Nu suport cu tristeţea, indiferent dacă am probleme în familie. Acum câteva luni am avut un deces în familie şi, practic, bunica, care m-a şi crescut, a plecat dintre noi, şi la fel, nu am vrut să arăt la televizor, s-arăt oamenilor ce trist e Bursucu' şi ce i s-a întâmplat. Asta este, eu mi-am făcut treaba, m-am dus acasă, nimeni nu ştia prin ce trec eu. Nu-mi place să încarc oamenii cu suferinţa mea. Ok, am şi eu momentele mele, poate când sunt supărat, trist", a mărturisit Bursucu.