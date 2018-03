CÂȘTIGĂTOR ASIA EXPRESS: Ce vedetă a plecat cu premiul de 30.000 de euro. Nimeni nu se aştepta, surpriză mare

CÂȘTIGĂTOR ASIA EXPRESS: Totul a fost diferit în Asia: mâncarea, oamenii, traficul. Vremea le-a dat bătăi de cap concurenților. În anumite zone era frig și umed. Nu toți asiaticii au sistem de încălzire al locuințelor, ceea ce făcea ca nopțile să fie extrem de dificile pentru vedetele din Asia Express. De asemenea, relieful a fost și el o provocare, pentru că fiecare probă era extrem de solicitantă. În alte regiuni, în schimb, vedetele erau nevoite să meargă zeci de kilometri pe zi la aproape 40 de grade.

Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cei 14 trebuie să se descurce singuri pentru a ajunge la destinația finală. Ține doar de ei și de abilitătile lor să își găsească transport, cazare și mâncare, având la dispoziție un singur dolar pe zi.

Momentan în competiție au mai rămas: Lora şi iubitul ei, Ionuţ Ghenu, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, Vică Blochina şi Daniela Crudu. Raluka şi Ana Baniciu. Ei sunt cei opt aventurieri rămași în cursa pentru marele premiu de 30.000 de euro de la ASIA EXPRESS.

Mircea N. Stoian face dezvăluiri pe blogul său personal: "Doar doi rămân în picioare spre linia de sosire. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Cine are impresia că Antena 1 a băgat, vreo două milioane de euro, (zic eu, la paradeală estimativă) în producția asta, ca să ia caimacul premiului cel mare, Lora sau Ana Baniciu se înșeală, ca o ghicitoare în cafea, pusă să facă preziceri, studiind urmele albe dintrun pahar cu lapte fost bătut, actualmente băut. Nici un om dinafară nu va câștiga ceva întrun concurs împotriva unui angajat al trustului. Cei doi au o bună cotă de popularitate, sunt aproape credibili, au experiență dar mai ales adastă de ceva vreme în ograda Antenei 1. Cum Liviu Vârciu (de cel pe care îl vedem la televizor vorbesc, nu de cel din viața reală, care nu face subiectul dicuției) e antipatic, cu vocabular limitat, cabotin, (se vede Vârciule, cei cu studii în domeniu te-au citit imediat) infatuat și agresiv fără motiv, de parcă ar fi fost hrănit cu guvizi carnivori din Marea Neagră, e clar că Asia Express nu poate avea decât un singur câștigător. Fratele meu întru calviție, Andrei Ștefănescu, să trăiască să-nflorească și să facă și fructe bune de compot. Motivațiile vor veni altă dată, mai spre sfârșit, pe filiera logicii, a observației și a modului în care Andrei este pus în valoare. Pentru chelie impecabilă, imagine favorabilă, umor și știința artei spectacolului (chiar dacă nu are studii de specialitate, intuiește foarte bine ce are de făcut) Andrei primește de la Gică Contra nota 6 și o perucă din epidermă de râmă, pe care am purtat-o și eu vreo doi ani”, a scris Mircea N. Stoian pe blogul său personal.