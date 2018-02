Căderea părului: Mituri şi greşeli care te lasă fără păr. Cum să stopezi căderea părului

Citeste in continuare care sunt miturile si greseli care duc la caderea parului pe care de aici incolo tebuie sa le eviti si cum sa stopezi caderea parului.

Mituri despre caderea parului

In prezent cercetatorii studiaza genomul uman pentru a descoperi cauzele caderii parului la barbati. Ceea ce spera sa descopere acesti oameni de stiinta si sa incaseze potul de miliarde de euro este un tratament mai sofisticat care sa corecteze sau chiar sa rezolve problema caderii parului. In acest moment, nici macar oamenii de stiinta nu stiu cu exactitate de ce unii barbati sufera de caderea parului, iar altii nu. Iar acest lucru nu face decat sa alimenteze miturile despre caderea parului la barbati.

Doar barbatii in varsta sunt afectati de caderea parului

Este genul de mit in care cred tinerii cand se privesc in oglinda si isi analizeaza parul. Este de inteles faptul ca incearca sa nege cruda evidenta, insa in realitate unii dintre barbati incep sa-si piarda parul inca din adolescenta. Si nu doar atat, cei mai multi dintre barbati incep sa cheleasca intre 20-30 de ani. Si cu cat un barbat incepe sa-si piarda parul mai devreme cu atat mai drastic va fi rezultatul final.

