Cafea - beneficii, utilizari. Cum să faci cafeaua perfectă

Vesti bune: cafeaua este un aliat pentru sanatatea ta.

1. Cafeaua previne diabetul de tip 2

Un studiu realizat de catre un grup de cercetatori din Canada arata ca un consum moderat de cafea (adica o cana, maximum doua pe zi) este absolut inofensiv in orice etapa a ciclului reproductiv, inclusiv sarcina sau alaptare. Dar, evident, nu aceasta este cea mai grozava descoperire dintre toate. In ultimele luni, prima pagina a ziarelor de medicina din intreaga lume a fost tinuta de o stire senzationala: dupa ce au analizat datele a 126.000 de oameni, timp de 18 ani, cercetatorii de la Harvard au calculat ca, in comparatie cu cei care nu consuma cafea, bautorii de cafea sunt mult mai putin expusi riscului de a se imbolnavi de diabet de tip 2.

2. Cafeaua scade riscul afectiunilor cardiovasculare

Alte studii (unul facut la Iowa Women's Health, pe un esantion de 27.000 de femei, pe o perioada de 15 ani, altul facut de Nestlé Research Center si al treilea publicat recent in Norvegia) arata cum, datorita consumului de cafea (decofeinizata sau nu), scade si riscul afectiunilor cardiovasculare, in special la femei. Mai exact, daca bem trei cani pe zi, sansele de a ne imbolnavi de inima scad cu 24%. Din pacate, beneficiile cafelei scad invers proportional cu numarul de portii consumate zilnic, in ceea ce priveste afectiunile cardiovasculare.

