CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru DUMINICĂ 18 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta. Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PROTECTIE SPIRITUALA – LINISTE SI SOLITUDINE

Arhanghelul Mihail te cheama acum sa te conectezi cu el la un nivel profund spiritual in timpul rugaciunilor si starilor tacute de reflectie.

Primesti un scut ca un simbol de la Arhanghel drept un puternic instrument de protectie. Arhanghelul Mihail te asista sa te conectezi la el ca si cale de a-ti intari uniunea cu Dumnezeu. In timpul reflectiilor tacute si a rugaciunii, tu iti conectezi mintea la divinitate prin starea de recunostinta, de rugaminte si de slava si lauda. Arhanghelul Mihail trimite toate rugaciunile cu iubire pentru ca tu sa primesti toate cadourile si gratiile de care ai nevoie pentru binele tau cel mai inalt. Procesul rugaciunii eleveaza mintea si inima la un nivel de cunostinta si de iubire a tot ce este divin si aduce incredere si intareste conexiunea prezenta cu Dumnezeu si cu ingerii sai. Arhanghelul Mihail te va ghida in moduri confortabile de a-ti intari conexiunea cu divinul. El te va ghida prin cuvintele folosite, rugaciuni formale, prin aprinderea unei lumanari ambientale, prin crearea unui mic altar pentru ingeri acasa la tine (unde poti pune orice simbolizeaza pentru tine taramul angelic), prin practici de meditatii sau mers la biserica, prin muzica, prin participarea la un grup de dezvoltare spirituala si te va asista sa iti gasesti timp pentru a te conecta cu El la un nivel mai adanc. Este timpul sa stai in liniste in reflectie. Arhanghelul Mihail spune : "Linistea este poarta catre pace!".

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ai nevoie de timp de pauza ; independenta ; ti se intareste puterea interioara ; rugaciunile iti sunt auzite si raspunde ; stare de devotiune ; esti ghidat si calauzit ; timpul pentru o retragere ; an sabatic ; recunostinta ; inspiratie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma sustii sa imi creez timp sa stau in reflectie tacuta. Imi fac timp pentru conexiunea spirituala. Rugaciunile mele sunt auzite de ingeri si livrate lui Dumnezeu. Ghidat de Tine, imi fac timp sa reflectez la scopul vietii mele si sa ma conectez profund cu ingerii si ghizii mei. Iti multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

PRIMESTI TREI DARURI DE LUMINA – LUMINA ALBA, INCANTARE SI INIMA USOARA

Arhanghelul Mihail iti da o cheie energetica sacra ce iti aduce cele trei daruri de lumina. Acestea iti permit sa simti bucurie in inima ta si sa traiesti fericit in acum si aici. Cheia aceasta este o binecuvantare puternica de lumina si iubire. Combinatia acestor trei cadouri divine iti permite sa simti apreciere ca un copil si bucurie pentru toate lucrurile marunte si te ajuta sa fii fascinat de placerile simple ale vietii din nou. Cheia este o binecuvantare care ridica povara si ritmul alert al energiei care te inconjoara. Cu aceste cadouri de lumina in care esti scaldat, este ca si cum orice intuneric din preajma nu mai poate ramane. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca tu esti lumina pura alba perfecta si iti cere sa iti amintesti cat de iubit esti cu adevarat. Este timpul sa te delectezi in cine esti tu si sa stii ca atunci cand simti incantare tu te conectezi cu frumusetea si puterea Universului si asta iti hraneste inima si sufletul. Preda povara si grijile lui Arhanghelul Mihail. Gaseste-ti timp sa te distrezi, sa razi tare si, cel mai important, sa poti sa razi de tine insuti. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste "Omniprezenta". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : fericire, incantare / te simti in al noualea cer / are loc un eveniment incantator / amuzament din inima / placeri sufletesti / accepti viata exact asa cum este ea / traiesti in sincronicitate cu ritmul vietii / are loc o nunta / nasterea unui copil / anuntul unei sarcini / devii bunic, bunica / iti hranesti si iubesti copilul interior cu iubire si dedicare.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca faci sa ma simt usor si plutitor. Ma iau pe mine insumi cu usurinta si ma bucur de fiecare zi, cu cadourile si experientele sale. Ma simt binecuvantat. Ingerii mei imi aduc iubire si pace in viata in fiecare zi. Cu fiecare pas pe care il fac, eu permit ingerilor sa ma calauzeasca. Am deplina incredere. Iti multumesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PASIUNE – URMEAZA-TI INIMA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti permite sa iti urmezi scopul divin al vietii, cel pentru care ai venit aici.

Aceasta cheie sacra iti e livrata de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica si un cadou care iti permite sa urmezi cu pasiune dorintele inimii. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca spiritul inseamna pasiune si ca fara pasiune, nimeni nu poate fi cu adevarat spiritual ! Arhanghelul Mihail te va asista te aliniezi cu vibratiile inimii si sufletului tau. Pe masura ce imbratisezi cu pasiune scopul spiritual al vietii tale, vei simti cum iti vor creste calitatile de vointa, determinare, focusare si convingere care te sustin sa iti imbratisezi chemarea spirituala si sa iti puna visele in actiune. Aceasta cheie iti aduce in cale si oamenii si resursele financiare necesare pentru a fi asistat in manifestare. Arhanghelul Mihail iti transmite ca pasiunea este o stare modificata de constiinta care elibereaza potentialul tau interior si darurile care sunt de regula astupate de mintea ta rationala. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la "Forta Conducatoare". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : intalnesti o noua iubire / intalnesti sufletul pereche / stabilesti o afacere care iti aduce bucurie / visele ti se implinesc / emotie pozitiva coplesitoare / devotament entuziast / pofta pentru viata / multa caldura sufleteasca si afectiune / stare de creatie artistica, muzica, poezie / munca pentru o cauza de caritate / geniu, miracol, euforie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti ca viata mea sa infloreasca cu pasiune in fiecare zi. Iti permit cu recunostinta si iubire sa ma ghidezi si inspiri, pentru ca am nevoie de voi. Simt si permit cum energia creativa curge prin fiinta mea si ea duce spre idei briliante si momente de geniu pe care le recunosc ca fiind divine. Eu sunt pasionat si sunt fericit ca visele mele pozitive sunt sustinute de Univers si manifestate in realitate. Multumesc !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.