CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru JOI 15 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE

Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Urmareste-ti atent intentia stabilita

Ingerii te-au calauzit pe calea misiunii personale in aceasta viata. Poti simti entuziasmul de cate ori te gandesti la ocupatia si activitatile dorite ? Este un semn ca esti pe calea cea buna si aceasta carte iti aminteste sa iti urmaresti cu consecventa obiectivele. Vizualizeaza permanent ca ai deja cariera sau ca desfasori activitatea la care visezi. Vizualizeaza-te cum ajuti oameni sau solutionezi probleme care iti fac placere. Imagineaza-te ca ai dobandit siguranta financiara in timp ce te dedici acestei activitati importante.

Orice dorinta pe care o ai este viabila atat timp cat ramai focalizat asupra ei. Calea prin care poti transforma intentiile in realitate poate fi diferita de asteptari, ba rezultatul sa fie si mai bun decat in visele tale. Sa stii ca ingerii merg alaturi de tine de-a lungul intregii calatorii. Pastreaza-ti credinta si mergi inainte.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Creeaza-ti o lume de vis, folosind hartie si creion, fa un colaj de imagini ce reflecta ce doresti sa iti implinesti / Afirma zilnic ca visele au devenit deja realitate.

Rugaciune: Multumesc, Arhanghele Mihail, ca m-ai ajutat sa ma focalizez asupra viziuii si intentiei mele launtrice. Te rog sa ma calauzesti sa scap de orice temeri sau indoieli, sa imi dai incredere si curaj sa actionez pentru implinirea visurilor mele.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Rugaciunea te va ajuta in aceasta situatie

Ingerii iti amintesc ca rugaciunea imbunatateste orice situatie, in timp ce ingrijorarile fac exact contrariul. Rugaciunea actioneaza fiindca ea permite lui Dumnezeu si ingerilor sa ofere asistenta pentru ca ei nu pot sa incalce liberul arbitru al oamenilor. Ei pot sa intervina doar cu permisiunea si la cererea ta, iar rugaciunea face chiar acest lucru. Cu toate ca raspunsurile la rugaciuni pot fi diferite de asteptarile tale, fii sigur ca ele au fost ascultate. Mintea divina cunoaste solutia perfecta pentru toti cei implicati, deci rolul tau este sa ceri ajutor si apoi sa urmezi calauzirea primita. Dumnezeu si ingerii hotarasc cum raspund la rugaciuni, de obicei prin cai ingenioase ce depasesc imaginatia umana.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Lasa grijile si temerile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere, caci ai motive sa fii plin de speranta / Fii deschis la solutii care pot fi diferite de asteptarile tale.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail [si oricine altcineva la care te rogi, de exemplu Fecioara Maria sau Iisus], ma rog pentru interventia voastra divina in aceasta situatie [descrie situatia]. Ajutorul vostru este binevenit iar eu am incredere si va urmez calauzirea cu recunostinta si gratie. Am nevoie de un miracol si va rog sa trimiteti un miracol pentru mine si pentru aceasta situatie, cat mai repede. Multumesc. Amin!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Detaseaza-te de aceasta situatie

Te-ai implicat intr-o situatie in asa masura incat nu o mai poti privi cu obiectivitate. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa faci un pas inapoi si sa ai o perspectiva mai larga a situatiei. Ingerii iti cer sa te detasezi de emotiile inconjuratoare si te vor ajuta sa faci asta. De asemenea, te vor ajuta sa depersonalizezi experienta in asa fel incat sa nu te simti jignit de comportamentul altora. Acest lucru te va feri sa reactionezi defensiv, iar actiunile tale vor porni din iubire si intelepciune. Permite-ti o pauza, departe de oamenii implicati. Nu trebuie sa stii solutia chiar acum, fiindca ingerii se ingrijesc de detalii. Pentru tine este important sa resimti acum o pace launtrica – o senzatie care iti va deschide perspective noi si utile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Nu te amesteca in certurile altora, lasa-i sa si le rezolve singuri / Manifesta compasiune fara sa porti povara altora / Cere Arhanghelului Mihail sa iti curete energia / E vremea sa parasesti o situatie sau o relatie nesanatoasa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa folosesti sabia ta de foc pentru a taia orice atasament sau drama, astfel incat sa stiu ca pacea domneste peste tot inlauntrul meu si in aceasta situatie.

