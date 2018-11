CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru MIERCURI 21 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrul cu energie vindecatoare

Acest mesaj inseamna ca situatia ta actuala va beneficia de energie vindecatoare pe care o poti obtine de la ingeri (cere-o !), de la un vindecator energetic calificat sau din propriile intentii si din energia proprie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia masuri pentru cresterea energiei si vitalitatii, de exemplu fa exercitii fizice si hraneste-te sanatos / urmeaza un curs de vindecare energetica / rezerva-ti o sedinta cu un vindecator energetic calificat / misiunea ta personala implica lucrul cu energia vindecatoare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca mi-ai trimis energie vindecaotare mie si prin mine, pentru binecuvantarea mea si a tuturor celor din jurul meu. Multumesc ca m-ai pus in legatura cu vindecatori si profesori plini de iubire si cu o deosebita integritate, care imi transmit si ma invata modalitati de vindecare energetica.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

O BINECUVANTARE NEASTEPTATA – UN CADOU DIVIN

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti deschide o binecuvantare neasteptata de la divinitate. Cheia anunta sosirea unui cadou la care nu ai cum sa te astepti. Cadoul va sosi in timpul perfect, aducandu-ti o surpriza perfecta. Recunostinta iti va umple inima vazand abilitatea miraculoasa a Universului de a-ti raspunde la rugaciuni. Universul este abundent si atoatecuprinzator iar acest cadou poate veni ca raspuns al faptului ca ai plantat o samanta de manifestare printr-o intentie in trecut. Acest cadou va lua o forma personala anume pentru tine. Ar putea fi un ajutor financiar, un nou job sau o noua casa, o recunoastere a talentelor tale, un partener suflet pereche, un animal de companie, un copil. Oricare ar fi cadoul, el implineste magic un vis. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste mana cereasca. Ia darul cu iubire si recunostinta, tine-l aproape de inima ta si sa stii ca acesta este livrat divin.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : asteapta-te la o mostenire, un cadou, un aranjament favorabil tie / vine un bonus / ai un mare noroc / traiesti un miracol / te bucuri de bunatate din jur / esti un beneficiar a ceva minunat trimis de Dumnezeu / o pana de pasare in drumul tau este semnal divin / primesti un semn de la cineva drag trecut in Lumea de dincolo / primesti cu cadou aniversar perfect / o scrisoare de dragoste / flori la care nu te astepti.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, accept iubirea si cadourile de la ingeri. Sunt demn sa primesc la fiecare nivel al fiintei mele. Eu primesc toate lucrurile bune cu bratele deschise. Eu sunt capabil sa primesc fara vinovatie sau jena. Astept cu bucurie sosirea cadoului meu divin. Iti multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

SINCRONICITATI DIVINE – LA LOCUL POTRIVIT, LA MOMENTUL POTRIVIT

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra te plaseaza exact unde iti este menit sa fii. Vei primi un cadou extraordinar.

Aceasta cheie sacra energetica iti este oferita drept o puternica binecuvantare a timpului perfect divin. Pregateste-te pentru o serie de sincronicitati, mici miracole, care te duc spre stralucire de indata ce totul se aliniaza perfect pentru tine. Arhanghelul Mihail te va plasa exact la locul potrivit si la momentul potrivit pentru a primi un cadou extraordinar sau binecuvantare sau vei face o descoperire norocoasa care va crea o diferenta in viata ta si a altora. Arhanghelul Mihail iti cere sa actionezi la orice intuitie brusca pe care o simti si care este descarcare a ajutorului divin. Ia acest cadou cu iubire si recunostinta, tine-l aproape de inima ta si sa stii ca acesta este trimis de la divinitate. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ai parte de atingea de aur a lui Midas, pe ce pui mana se transforma in belsug / un "accident" fericit / destinul iti joaca o farsa minunata / ai noroc / binecuvantari se revarsa spre tine / karma buna in actiune / evenimentele urmeaza un curs magic

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma inveti cum sa permit inspiratiei sa ma calauzeasca. Am incredere si credinta in timpul divin si in asezarea divina in timp a intamplarilor pentru mine. Viata mea este plina de oportunitati uluitoare pe care le imbratisez in fiecare zi. Permit Universului sa ma aduca la locul potrivit in momentul potrivit ca sa accept cadourile si revelatiile divine.

