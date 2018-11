CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru VINERI 16 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.



Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.



Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.



Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.



Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.



Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



POZITIVITATE – ENERGIA CUVINTELOR !



Arhanghelul Mihail te roaga sa revizuiesti cu atentie legatura dintre ce gandesti si ce verbalizezi prin dialogul folosit. Cuvintele au putere foarte mare, foloseste-le cu intelepciune.



Sabia si scutul de protectie iti sunt oferite simbolic de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice pentru eliberarea de stres. In fiecare zi, vorbesti mii de cuvinte fara sa te gandesti la energia puternica pe care o contin si astfel o livrezi. Doar si cateva cuvinte alaturate au puterea de a vindecat si puterea de a rani. De exemplu "Te iubesc" sau "Te urasc". Arhanghelul Mihail te roaga sa iti observi si dialogul interior, cuvintele care ruleaza continuu si repetitiv in mintea ta. Sunt acestea pozitive si incurajatoare sau constau intr-o constanta critica de sine care iti stirbeste din valoarea de sine ? Daca observi ganduri negative, doar spune : "Arhanghele Mihail, te rog suprascrie si corecteaza". Nicio alta pedeapsa de sine nu este necesara. Arhanghelul Mihail te mai roaga sa iti observi si limbajul descriptiv, in special cuvintele si frazele pe care le repeti frecvent dar si cuvintele negative despre corpul tau cum ar fi "Am inima franta" sau "imi crapa capul". Focuseaza-te pe cuvinte pozitive si pe afirmatii de iubire si incurajare. O afirmatie este punctul de start al unei schimbari ; alege propozitii pozitive care fie vor elimina ceva din viata ta fie te vor ajuta sa creezi ceva nou si frumos. Arhanghelul Mihail te va asista sa te focusezi pe cuvinte cu energie inalta pentru a-ti imbunatati valoarea de sine, respectul de sine si relatiile. Arhanghelul iti reamineste si sa binecuvantezi pe oricine intalnesti.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Alege sa nu spui nimic daca nu ai ceva bun sau frumos de spus / tine un jurnal de recunostinta / da-te la o parte dintr-o situatie toxica verbala sau dintr-o relatie toxica / practica rugaciuni cat mai des / curata-ti energetic casa / numara-ti binecuvantarile si nu problemele.



Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti si asisti sa ma accept pentru ceea ce sunt, fara judecata sau critica. Am grija de gandurile mele cu atentie si permit doar celor pozitive si iubitoare sa ruleze. Iti multumesc ca imi veghezi si cuvintele pentru a rosti vorbe pozitive si focusate pe iubire.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



STIL DE VIATA ARMONIOS – ECHILIBRARE INTRE MUNCA, ODIHNA SI JOACA CU VIATA

Arhanghelul Mihail te sfatuieste prin acest mesaj sa te focusezi pe echilibrarea tuturor fatetelor vietii tale pentru a-ti crea un stil de viata mai armonios decat il ai in prezent.



Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca si instrumente puternice de eliberare de stres. Viata unui om este in echilibru atunci cand cele patru domenii principale sunt in balanta completa. Aceste patru domenii sunt : mediul de acasa, munca, relatiile sociale si joaca (distractia-relaxarea). Mediul de acasa : casa ta este sanctuarul si castelul tau, este locul unde iti descarci cele mai mari presiuni si stresuri si iesi incarcat, energizat, unde esti hranit spiritual, unde este ordine si pace. Este important ca caminul tau sa hraneasca si sa sustina celelalte domenii ale vietii. Munca : este locul de unde iti castigi existenta. Locul de munca poate fi locul unde sa traiesti cele mai mari satisfactii si provocari, cele mai mari impliniri si realizari. Relatiile sociale : intr-o viata echilibrata, este important sa ai prieteni cu care sa impartasesti sentimente adanci si in compania carora sa te relaxezi complet. Numarul acestor relatii depinde de preferinta fiecarei persoane. Joaca cu viata : acest domeniu contine hobbyurile, sporturile, activitatile de relaxare, implicarile placute in activitati de grup, voluntariat, dezvoltare spirituala. Aceste activitati iti eleveaza starea mintii, dau la o parte confuzia, frustrarea si stresul.



Arhanghelul Mihail te va asista sa iti revizuiesti, refocusezi, schimbi si re-energizezi orice domeniu care este in afara echilibrului, ca sa aduci in viata ta armonia dorita. Zambeste !



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : sanatate si nutritie imbunatatita / fa curatenie / revizuieste o relatie / cauta un consilier / muncesti prea mult / e timpul pentru o vacanta / casa noua / job nou / prieten sau iubire noua / o relatie se va imbunatati / dormi mai mult sau mai putin sau mai calitativ / mediteaza.



Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti ca mintea, corpul si spiritul sa imi functioneze impreuna in armonie completa. Imi petrec fiecare zi echilibrandu-mi energiile si avand grija de fiinta mea. Aduc echilibru intre munca si odihna si dau corpului meu tot ce are nevoie pentru a-si mentine sanatatea. Iti multumesc cand ma alertezi ca un domeniu al vietii mele este in afara echilibrului si ma calauzesti spre intelepciunea necesara de a restaura armonia.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



PRIMESTI TREI DARURI DE LUMINA – LUMINA ALBA, INCANTARE SI INIMA USOARA



Arhanghelul Mihail iti da o cheie energetica sacra ce iti aduce cele trei daruri de lumina. Acestea iti permit sa simti bucurie in inima ta si sa traiesti fericit in acum si aici. Cheia aceasta este o binecuvantare puternica de lumina si iubire. Combinatia acestor trei cadouri divine iti permite sa simti apreciere ca un copil si bucurie pentru toate lucrurile marunte si te ajuta sa fii fascinat de placerile simple ale vietii din nou. Cheia este o binecuvantare care ridica povara si ritmul alert al energiei care te inconjoara. Cu aceste cadouri de lumina in care esti scaldat, este ca si cum orice intuneric din preajma nu mai poate ramane. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca tu esti lumina pura alba perfecta si iti cere sa iti amintesti cat de iubit esti cu adevarat. Este timpul sa te delectezi in cine esti tu si sa stii ca atunci cand simti incantare tu te conectezi cu frumusetea si puterea Universului si asta iti hraneste inima si sufletul. Preda povara si grijile lui Arhanghelul Mihail. Gaseste-ti timp sa te distrezi, sa razi tare si, cel mai important, sa poti sa razi de tine insuti. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste "Omniprezenta". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : fericire, incantare / te simti in al noualea cer / are loc un eveniment incantator / amuzament din inima / placeri sufletesti / accepti viata exact asa cum este ea / traiesti in sincronicitate cu ritmul vietii / are loc o nunta / nasterea unui copil / anuntul unei sarcini / devii bunic, bunica / iti hranesti si iubesti copilul interior cu iubire si dedicare.



Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca faci sa ma simt usor si plutitor. Ma iau pe mine insumi cu usurinta si ma bucur de fiecare zi, cu cadourile si experientele sale. Ma simt binecuvantat. Ingerii mei imi aduc iubire si pace in viata in fiecare zi. Cu fiecare pas pe care il fac, eu permit ingerilor sa ma calauzeasca. Am deplina incredere. Iti multumesc.



