Calauzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail - JOI 1 NOIEMBRIE 2018. Mesajul si rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.



Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.



Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.



Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Ingerii iubirii te ajuta



Aceasta carte confirma ca rugaciunile sau gandurile tale despre viata ta sentimentala au fost auzite si au primit raspuns. Exista un grup special de fiinte eterice, numite Ingerii iubirii romantice, care se ocupa anume de problemele privind iubirea. Acestia te calauzesc intuitiv in relatia ta sau te pregatesc pentru marea iubire.



Pentru a manifesta iubirea unui suflet pereche, trebuie sa exprimi calitatile pe care le doresti de la un partener. Ingerii iubirii s-ar putea sa iti ceara sa faci unele schimbari sanatoase in stilul de viata ; sa te focalizezi asupra autoperfectionarii ; sa inveti sa ai pasiuni si hobbyuri noi interesante ; ori sa iti faci noi prieteni. Cu cat asculti mai mult de propria intuitie, cu atat vei primi mai repede raspunsuri despre relatiile tale de iubire.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: persoana despre care intrebi este sufletul tau pereche / vei trai schimbari fericite in actuala relatie / vei invata si iubirea de sine / urmand calauzirile primite, curand vei intalni pe cineva deosebit / asculta-ti intuitia privind exercitiile fizice, dieta si alte aspecte ale autoperfectionarii.



Rugaciune: Arhanghele Mihail si iubiti ingeri pazitori ai sufletului meu pereche, va multumim pentru ca ne-ati pregatit pentru iubire, ca ne-ati motivat sa facem schimbari sanatoase in viata si ati aranjat sa ne intalnim. Va multumim ca ne-ati dat curajul de a ne recunoaste unul pe altul si de a ne implica intr-o relatie de iubire.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Aceasta situatie este deja rezolvata



Acest mesaj vine sa te asigure ca situatia care te preocupa s-a incheiat in mod fericit. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.



Rugaciune: Las toate grijile si preocuparile in seama ta, in schimbul adevaratei paci in toate aspectele. Iti multumesc ca ai rezolvat aceasta situatie intr-un mod perfect divin pentru toti oamenii implicati.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



CURAJ SI PUTERE – IA O PORTIE DE INCREDERE



Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica ce te binecuvanteaza cu darul curajului. Arhanghelul a vazut zbaterile si dificultatile din ultimul timp si ti-a auzit ingrijorarile mentale si fricile. Energia acestei chei iti prezinta oportunitatea de a prelua comanda o data pentru totdeauna. Este un cadou divin si poti alege cum sa implementezi aceasta energie. Poti alege sa aduci armonie proceselor gandurilor tale schimband frica cu calmul si iubirea. Poti folosi aceasta extra energie pentru a te propulsa inainte si sa faci un salt in gol bazat de incredere. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la o armura energetica. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o langa inima ta si sa stii ca orice bine iti aduce se implineste.



SEMNIFICATII ALTERNATIVE: vei avea mai multa incredere / vei lua decizii cu claritate / independenta, creativitate, succes / accepti schimbarea usor / un nou job, o noua afacere, o noua casa sau o noua relatie / te comiti sa te implici mai mult / vorbesti usor in public / accepti oportunitatile prezentate / depasesti o problema de sanatate / vindecare fizica sau emotionala.



Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru curajul pe care mi-l dai sa fac fata oricarei provocari. Eu merit ajutor de la divinitate si il accept acum. Ma abandonez cursului Universului si accept cadoul de curaj si tarie. Sunt deschis si receptiv la tot ce Universul are sa imi ofere fara limite, restrictii sau judecati.



