Călăuzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail - SÂMBĂTĂ 27 OCTOMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Fii bland cu tine

Ingerii te calauzesc sa iti cinstesti sensibilitatea, atat emotional cat si fizic. Te straduiesti prea mult, in timp ce te dojenesti pentru imperfectiunile propriei imaginatii. Aceasta carte iti reaminteste ca ai facut tot ce este mai bun in circumstantele date. Asadar, fa o pauza, inceteaza ritmul si fii bun cu tine insuti.

Semnificatii specifice posibile: Iesi dintr-o situatie sau relatie nepotrivita. Hraneste-te mai sanatos. Dormi mai mult. Treci la exercitii fizice mai blande. Vorbeste cu iubire despre tine si despre altii. Ai nevoie de liniste.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, calauzeste-ma, te rog, sa fiu mai bland si mai iubitor cu mine insumi, in tot ceea ce gandesc, spun si fac. Ajuta-ma sa stiu ca merit aceasta compasiune. Las in seama ta orice sentimente de vinovatie, sa pot trai o pace launtrica durabila.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este timpul sa iesi din aceasta situatie nesanatoasa

Ingerii ti-au auzit rugaciunea de ajutor si raspunsul lor vine prin aceasta carte. Ati indurat prea mult timp o situatie toxica, investind timp si energie care nu au dat rezultate sanatoase. Aceasta experienta nu este benefica pentru tine si pentru ceilalti oameni implicati. Nu trebuie sa ramai in negativitate. Paraseste aceasta situatie fara ezitare sau vinovatii. Ingerii te vor ajuta astfel incat plecarea sa fie cat mai armonioasa posibil. Esti pazit si protejat. Urmeaza-ti pas cu pas calauzirea launtrica.

Semnificatii specifice posibile: solicita un nou loc de munca ; detoxifiere de alcool, tigari sau alte droguri ; apeleaza la un consultant specializat in relatii ; vorbeste deschis persoanei cu care ai dificultati ; adopta o dieta mai sanatoasa ; muta-te in casa noua ; consulta un avocat de divorturi daca asa simti ; asigura-te ca mediul in care locuiesti este liber de toxine si energii negative.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, asupra caror aspecte ale vietii mele trebuie sa ma focalizez mai mult acum ? Multumesc ca m-ai ajutat sa iti aud raspunsurile si ca mi-ai dat curajul de a face schimbari sanatoase in viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Inocenta

Arhanghelul Mihail te tine intr-o imbratisare placuta, asigurandu-te de propria ta inocenta. Cere-i sa te ajute sa te ierti si sa scapi de autoinvinovatire (emotie grea care te impiedica sa traiesti pacea launtrica) spunand ; "Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma iert pentru [descrie situatia la care te gandesti] si pentru orice altceva pentru care m-am invinovatit. Te rog, ajuta-ma sa ma eliberez de autoinvinovatire in minte, trup si emotii.". Respira adanc, simte cum te eliberezi profund in timp ce Arhanghelul Mihail te ajuta sa iti cuprinzi adevarata inocenta. Purtarea ta in trecut nu putea sa anuleze creatia perfecta a lui Dumnezeu, ca fiinta de lumina si iubire, puternica si iubitoare.

Semnificatii specifice posibile: persoana despre care intrebi sau care iti vine in minte acum este inocenta ; iti prinde bine curatare si detoxifiere fizica si energetica ; poti avea incredere in situatia despre care intrebi ca iti aduce ce e bine pentru tine ; focalizeaza-te asupra calitatii altor oameni, in loc sa le vezi "greselile".

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, va multumesc ca m-ati ajutat sa vad ca toate calitatile tale de iubire si lumina pura se reflecta in mine si in toti ceilalti oameni. Ajuta-ma sa imi cuprind inocenta daruita de Dumnezeu, astfel incat sa simt pacea launtrica.

