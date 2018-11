Calauzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail - VINERI 2 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

O BINECUVANTARE NEASTEPTATA – UN CADOU DIVIN

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti deschide o binecuvantare neasteptata de la divinitate. Cheia anunta sosirea unui cadou la care nu ai cum sa te astepti. Cadoul va sosi in timpul perfect, aducandu-ti o surpriza perfecta. Recunostinta iti va umple inima vazand abilitatea miraculoasa a Universului de a-ti raspunde la rugaciuni. Universul este abundent si atoatecuprinzator iar acest cadou poate veni ca raspuns al faptului ca ai plantat o samanta de manifestare printr-o intentie in trecut. Acest cadou va lua o forma personala anume pentru tine. Ar putea fi un ajutor financiar, un nou job sau o noua casa, o recunoastere a talentelor tale, un partener suflet pereche, un animal de companie, un copil. Oricare ar fi cadoul, el implineste magic un vis. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste mana cereasca. Ia darul cu iubire si recunostinta, tine-l aproape de inima ta si sa stii ca acesta este livrat divin.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: asteapta-te la o mostenire, un cadou, un aranjament favorabil tie / vine un bonus / ai un mare noroc / traiesti un miracol / te bucuri de bunatate din jur / esti un beneficiar a ceva minunat trimis de Dumnezeu / o pana de pasare in drumul tau este semnal divin / primesti un semn de la cineva drag trecut in Lumea de dincolo / primesti cu cadou aniversar perfect / o scrisoare de dragoste / flori la care nu te astepti.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, accept iubirea si cadourile de la ingeri. Sunt demn sa primesc la fiecare nivel al fiintei mele. Eu primesc toate lucrurile bune cu bratele deschise. Eu sunt capabil sa primesc fara vinovatie sau jena. Astept cu bucurie sosirea cadoului meu divin. Iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Petrece mai mult timp in aer liber.

Ingerii iti trimit un mesaj, cerandu-ti sa mergi afara si sa te conectezi la energiile naturii. Aerul proaspat si racoros te va ajuta sa auzi mai usor si mai clar vocea divina, iar peisajul natural iti va relaxa trupul si mintea. Toti acesti factori reduc stresul si grijile, ceea ce iti va permite sa atragi entitati favorabile si sa manifesti dorinte la niveluri mai inalte. Gandeste-te la activitatile in aer liber ca la o investitie care iti aduce dividende in toate privintele.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: fa mai multa miscare / fa plimbari sau drumetii / fa fotografii in natura / asigura-te ca locuinta este favorabila sanatatii, curatand-o energetic / pastreaza plante si alte elemente naturale acasa ori la munca / misiunea ta personala in aceasta viata implica si mediul sau animalele / deschide ferestrele des pentru ca aerul proaspat sa poata intra acasa ori la serviciu.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma motivezi sa imi petrec mai mult timp in aer liber si sa ajuti sa ma relaxez si sa ma bucur de viata conectandu-ma cu natura.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este timpul sa iesi din aceasta situatie nesanatoasa

Ingerii ti-au auzit rugaciunea de ajutor si raspunsul lor vine prin aceasta carte. Ati indurat prea mult timp o situatie toxica, investind timp si energie care nu au dat rezultate sanatoase. Aceasta experienta nu este benefica pentru tine si pentru ceilalti oameni implicati. Nu trebuie sa ramai in negativitate. Paraseste aceasta situatie fara ezitare sau vinovatii. Ingerii te vor ajuta astfel incat plecarea sa fie cat mai armonioasa posibil. Esti pazit si protejat. Urmeaza-ti pas cu pas calauzirea launtrica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: solicita un nou loc de munca / detoxifiere de alcool, tigari sau alte droguri / apeleaza la un consultant specializat in relatii / vorbeste deschis persoanei cu care ai dificultati / adopta o dieta mai sanatoasa / muta-te in casa noua / consulta un avocat de divorturi daca asa simti / asigura-te ca mediul in care locuiesti este liber de toxine si energii negative.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, asupra caror aspecte ale vietii mele trebuie sa ma focalizez mai mult acum ? Multumesc ca m-ai ajutat sa iti aud raspunsurile si ca mi-ai dat curajul de a face schimbari sanatoase in viata mea.

