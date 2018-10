Călăuzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail - VINERI 26 OCTOMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Angajeaza-te deplin

Ai tras aceasta carte pentru ca te intrebi cum sa imbunatatesti o situatie. Ingerii te sfatuiesc sa te angajezi deplin pentru obtinerea rezultatului dorit. Daca nu esti sigur ca meriti ori ca esti destul de vrednic, atunci rezultatul final va fi nesatisfacator. Totusi, daca te angajezi deplin, vei declansa miscarea potrivita in propria viata.

Semnificatii specifice posibile: Implica-te mai mult in actuala relatie pentru a crea mai multa intimitate si satisfactie. Sau permite-ti sa te bucuri pe deplin de orice clipa. Implica-te deplin si cu incredere intr-un proiect palpitant. Ai incredere in timp ce vorbesti si scrii. Daca esti artist, simte si constientizeaza fiecare nota, fiecare litera, fiecare culoare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, inger al curajului si al increderii, da-mi taria si curajul tau. Permite-mi sa ma angajez deplin fata de mine, de viata mea si de misiunea mea divina. Te rog sa ma calauzesti astfel incat sa-mi pot deschide complet inima pentru fiecare experienta. Multumesc, multumesc, multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

Semnificatii specifice posibile: nu mai da vina pe tine sau pe altii ; scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi ; discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie ; fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate ; fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Rugaciunea te va ajuta in aceasta situatie

Ingerii iti amintesc ca rugaciunea imbunatateste orice situatie, in timp ce ingrijorarile fac exact contrariul. Rugaciunea actioneaza fiindca ea permite lui Dumnezeu si ingerilor sa ofere asistenta pentru ca ei nu pot sa incalce liberul arbitru al oamenilor. Ei pot sa intervina doar cu permisiunea si la cererea ta, iar rugaciunea face chiar acest lucru. Cu toate ca raspunsurile la rugaciuni pot fi diferite de asteptarile tale, fii sigur ca ele au fost ascultate. Mintea divina cunoaste solutia perfecta pentru toti cei implicati, deci rolul tau este sa ceri ajutor si apoi sa urmezi calauzirea primita. Dumnezeu si ingerii hotarasc cum raspund la rugaciuni, de obicei prin cai ingenioase ce depasesc imaginatia umana.

Semnificatii posibile: Lasa grijile si temerile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor ; Ai incredere, caci ai motive sa fii plin de speranta ; Fii deschis la solutii care pot fi diferite de asteptarile tale.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail [si oricine altcineva la care te rogi, de exemplu Fecioara Maria sau Iisus], ma rog pentru interventia voastra divina in aceasta situatie [descrie situatia]. Ajutorul vostru este binevenit iar eu am incredere si va urmez calauzirea cu recunostinta si gratie. Am nevoie de un miracol si va rog sa trimiteti un miracol pentru mine si pentru aceasta situatie, cat mai repede. Multumesc. Amin !

