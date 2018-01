Calculează-ţi numărul în funcţie de de nume. Vezi cum îţi influenţează viaţa

De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem:

1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6

S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U

Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6.

Numarul 1

Numarul 1 il simbolizeaza pe lider. Numarul unu are o vibratie foarte puternica, simbolizeaza siguranta de sine. Numarul unu se afla sub energia Soarelui.

Cuvinte cheie pozitive: independenta, creativitate, originalitate, ambitie, determinare, siguranta de sine.

Cuvinte cheie negative: aroganta, incapatanare, nerabdare, si ego-centrism.

In iubire: Cei care se afla sub energia virbationala a numarului 1 sunt cei care vor face intotdeauna primul pas in iubire. Dragostea este foarte importanta pentru ei, dar au si tendinta de a se concentra prea mult asupra propriilor nevoi. Acesti iubiti sunt foarte deschisi in privinta experimentului. Se plictisesc insa repede, din aceasta cauza partenerul lor trebuie mereu sa se reinventeze, pentru trainicia relatiei.

Numarul 2

El este mediatorul, el este cel care iubeste pacea. Numarul doi indica dorinta de armonie. Este gentil, atent, degaja o energie vibrationala foarte sensibila. Numarul doi este dominat de Luna.

In iubire, persoanele care au energia vibrationala a numarului 2 ofera cu darnicie stabilitatea emotionala de care au nevoie partenerii lor. Ei au o atitudine echilibrata si sunt gata sa faca compromisuri pentru stabilitatea relatiei lor.

Citeşte mai mult pe zodiata.com