Calendar creştin-ortodox. Ce mari sfinţi sărbătorim joi, 3 mai

Cuviosul Irodion s-a nascut in 1821, in Bucuresti si a primit la botez numele de Ioan. La varsta de 20 de ani, a intrat ca frate in Manastirea Cernica. Primeste ingerescul chip al calugariei pe 3 decembrie 1846, sub numele de Irodion.

In septembrie 1850 staretul sau, Calinic, este hirotonit episcop la Ramnicu Valcea. Cu acest prilej, Calinic ia cu sine, alaturi de alti vietuitori si pe Irodion. In anul 1854 il numeste staret al schitului Lainici. A pastorit cu mici intreruperi 41 de ani, intre anii 1854-1900.

Mentionam ca dupa moartea duhovnicului Sfantului Calinic, Irodion devine din ucenic, duhovnic al Sfantului Calinic.

Cuviosul Irodion a trecut la cele vesnice pe 3 mai 1900.

La 7 ani de la mutarea sa la Domnul, staretul Teodosie Popescu, la insistentele ucenicului Cuviosului Irodion - ieromonahul Iulian Draghicioiu, cere epsicopului Ramnicului blagoslovenia pentru a-l dezgropa. Este dezgropat, i-au facut slujba inmormantarii si l-au pus in mormant.

La mormantul Parintelui Irodion se faceau minuni, se vindecau demonizatii si se alungau duhurile necurate. Parintele Visarion Toia a dezgropat pentru a doua oara moastele prin anii 1930 (prima fiind in 1907). Am putea numi aceasta ca o a doua aflare a moastelor Cuviosului Irodion. A pus moastele intr-un alt sicriu mai mic si le-a ingropat la o adancime de 2,5 metri. La fundul gropii de 2 metri adancime a sapat alta gropnita mai mica de 1,2/0,7 metri, a pus sfintele moaste in acel sicriu mai mic, le-a ingropat, a pus pamant normal peste ele iar la adancimea normala a unei gropi de 1,8 - 2 metri a presarat alte oseminte de la alt parinte pentru a deruta pe toti potentialii viitori cautatori de sfinte moaste. Toate acestea le-a facut foarte tainic. Nu stim daca urmatorul staret Calinic Caravan a stiut aceasta taina. Cert este ca celalalt staret de dupa parintele Calinic, parintele Caliopie 1975 - 1985 a facut sapaturi ca sa dezgroape sfintele moaste prin 1985. A sapat la 2 metri adancimea unei gropi normale, a gasit acele oase puse la deruta, a astupat groapa.

Pe 8 aprilie 2009, IPS Parinte Irineu, Mitropolit al Olteniei, a primit binecuvantarea Prefericitului Daniel sa gaseasca moastele Cuviosului Irodion. Sfantul s-a lasat redescoperit pe 10 aprilie, iar moastele sale au fost asezate intr-o racla de argint.

Trecerea Cuviosului Irodion in randul sfintilor a fost aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul sedintei de lucru din 29 octombrie 2010. Sfantul Sinod a hotarat ca ziua sa de praznuire sa fie 3 mai, ziua trecerii sale la cele vesnice.

Canonizarea Cuviosului Irodion a fost proclamata duminica, 1 mai 2011, la Manastirea Lainici.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:



- Sfintilor Mucenici Diodor si Rodopian;

- Sfantului Cuvios Petru, Episcopul Argosului.

- Sfintilor douazeci si sapte de mucenici.

- Sfantului Cuvios Teodosie, egumenul Lavrei Grotelor din Kiev;

Maine, 4 mai, facem pomenirea Sfintei Mucenite Pelaghia.