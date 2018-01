CALENDAR ORTODOX 2018: Zi aliturgică, ce trebuie să facă toţi creştinii pentru spor şi sănătate

Ortodoxe

Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Zi aliturgică)



Greco-catolice

Pf. Malahia; Sf. m. Gordiu



Romano-catolice

Preasf. Nume al lui Iisus; Sf. Genoveva, fc.





Sfântul Prooroc Maleahi este pomenit în calendarul creştin ortodox la 3 ianuarie. Sfântul Proroc Maleahi face parte dintre ultimii proroci ai Legii Vechi.



Este din seminţia lui Zabulon şi s-a născut într-un sat din Palestina după întoarcerea din robia babiloniană, în preajma anului 400 î.Hr. Cuvântul său (cuprins în cele trei capitole ale cărţii sale din Vechiul Testament) se adresează unui popor evreu ale cărui credinţă şi râvnă pentru poruncile lui Iahve au slăbit. De aceea, Maleahi îşi mustră fraţii de neam pentru că nu au păstrat curăţenia jertfelor şi le vesteşte "ziua venirii" Domnului - venirea lui Hristos - şi ziua judecăţii.

De regula, in aceste zile aliturgice se posteste cu ajunare deplina, si faptul ca nu se savarseste Sfanta Liturghie in aceste zile arata ca, in primul rand, acestea sunt zile de meditatie profunda, zile de rugaciune, zile de bucurie spirituala, si nu de tristete. Adevaratul crestin, cel care posteste, este insotit de acea bucurie sfanta, de acel mister adanc al apropierii de Dumnezeu, al simtirii prezentei Sale in rugaciune".