CALENDAR ORTODOX 2018: Zi importantă, sfinţii-martiri care s-au jertfit pentru credinţa românilor

Ortodoxe

Aducerea Sf. Mahramă a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; Sf. Cuv. Iosif de la Văratic; Sf. Mc. Diomid

Greco-catolice

Aducerea de la Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcută de mână a Domnului nostru Iisus Hristos; Sf. m. Diomid

Romano-catolice

Ss. Ștefan, rege; Rochus, pelerin

Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și Sfetnicul Ianache sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la 16 august.

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu s-a născut în data de 15 august, anul 1654, părinții săi fiind postelnicul Matei Brâncoveanu și doamna Stanca din familia Cantacuzino. A primit o educație aleasă de la unii dintre cei mai mari dascăli ai vremii și a fost promovat, încă de tânăr, în dregătorii însemnate. După moartea domnitorului Șerban Cantacuzino, începând cu data de 29 octombrie 1688, a urcat pe tronul Țării Românești, fiind uns în această demnitate de către mitropolitul Teodosie.

Conform Sinaxarului zilei de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni (16 august), în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos (luna aprilie din anul 1714), Constantin Vodă Brâncoveanu, împreună cu fiii săi și cu sfetnicul său de încredere, Ianache, a fost arestat și dus la Constantinopol, în capitala Imperiului Otoman. Aici, sultanul Ahmed al III-lea a poruncit torturarea voievodului român și a fiului său cel mare pentru a descoperii unde aveau puse la păstrare fabuloasele averi pe care acesta bănuia că le au.

În timpul torturilor cumplite, au fost descoperite toate depozitele dar acestea erau foarte departe de ceea ce își imaginase lacomul sultan. Așa a fost pus domnitorul martir să aleagă între trecerea la mahomedanism și moarte.

După patru luni de chinuri cumplite, în data de 15 august 1714, când aniversa 60 de ani, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, voievodul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și Ianache sfetnicul au fost decapitați, primind moarte martirică. Trupurile martirilor au fost aruncate în mare, fiind recuperate și îngropate de creștini în biserica Mănăstirii Maicii Domnului din Insula Halki, aflată în vecinătatea orașului Constantinopol (Istanbul).

Șase ani mai târziu, trupul voievodului martir Constantin a fost adus în țară de către soția sa, doamna Maria și înmormântat în ctitoria sa din centrul orașului București, în biserica Sfântul Gheorghe — Nou.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 19-20 iunie 1992, a hotărât canonizarea Martirilor Brâncoveni, având ca dată de pomenire ziua de 16 august a fiecărui an. La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 drept An omagial euharistic și An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

Astăzi este pomenit și Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic.

Sfântul Iosif s-a născut în jurul anul 1750, în satul Valea Jidonului în Transilvania. În Moldova a ajuns în contextul uniației care a provocat revolta românilor ortodocși.

A fost ucenic al Cuviosului Paisie Velicicovschi, la Mănăstirea Dragomirna. Când Sfântul Paisie s-a mutat cu obștea la Mănăstirile Secu și Neamț, a venit și Cuviosul Iosif, care, la recomandarea starețului, a fost călugărit și hirotonit ieromonah.

După anul 1785, Cuviosul Iosif a fost rânduit să pună bazele Mănăstirii Varatic. La Mănăstirea Varatic a devenit ctitor al celor două biserici de la începutul mănăstirii, al celei din lemn (1785) și apoi din zid (1808-1812), ambele cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".

Pentru viața sa sfântă, Dumnezeu l-a înzestrat pe Cuviosul Iosif cu darul facerii de minuni și al izgonirii duhurilor necurate. Cuviosul părinte a trecut la cele veșnice la 28 decembrie 1828, fiind înmormântat în pronaosul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Varatec.

Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec a fost trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 5-7 martie 2008, iar proclamarea canonizării a avut loc în data de 5 iunie, la Mănăstirea Neamț.