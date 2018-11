CALENDAR ORTODOX: Începe Postul Craciunului 2018, ce sfinţi sunt sărbătoriţi pe 15 noiembrie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul (Începutul Postului Naşterii Domnului)



Greco-catolice

Sf. m. Gurie, Samona şi Aviv. Începe Postul Crăciunului



Romano-catolice

Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold al III-lea





Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ este pomenit în calendarul creştin ortodox la 15 noiembrie.



Sfântul Cuvios Paisie s-a născut la 12 decembrie 1722, în oraşul Poltava din Malorusia, tatăl său fiind preot. Studiile le-a făcut la Academia teologică din Kiev, întemeiată de mitropolitul Petru Movilă. A intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Medvedeschi, fiind făcut rasofor sub numele de Platon. Negăsindu-şi însă odihna şi liniştea în mănăstirile ucrainiene, a trecut în Moldova şi s-a stabilit la Schitul Trestieni-Râmnicul Sărat, apoi la Cârnul, pe valea Buzăului.



În vara anului 1746, a plecat la Sfântul Munte Athos, unde a trăit o vreme în singurătate, în preajma Mănăstirii Pantocrator. În 1750, a fost călugărit la Athos sub numele de Paisie şi a fost hirotonit ieromonah. Aici şi-a format o obşte de 64 de monahi la Schitul Sfântul Ilie.



După şaptesprezece ani de vieţuire în Athos, stareţul Paisie s-a întors în Moldova, împreună cu toţi ucenicii săi, stabilindu-se la Mănăstirea Dragomirna, unde a petrecut 12 ani, timp în care obştea monahală a ajuns la 350 de călugări. În toamna anului 1775 s-a retras la Mănăstirea Secu, împreună cu 200 de monahi. La Secu s-a nevoit patru ani, continuând aceeaşi rânduială de viaţă monahală din Sfântul Munte Athos, ca şi la Dragomirna.



În anul 1779, s-a mutat la Mănăstirea Neamţ, cu o mare parte din obştea de la Secu, ca stareţ peste ambele obşti, unificând astfel cele două mănăstiri sub povăţuirea unui singur stareţ. La Mănăstirea Neamţ, a făcut numeroase traduceri din operele Sfinţilor Părinţi, a organizat obştea după rânduiala din Athos, a format un sobor de aproape o mie de călugări, a deprins pe mulţi ucenici să practice rugăciunea lui Iisus.



La 15 noiembrie 1794, în timpul slujbei de seară, stareţul Mănăstirii Neamţ, Cuviosul Paisie, supranumit "Cel mare" (Velicikovski), s-a mutat la cele veşnice, în vârstă de 72 de ani, fiind înmormântat în gropniţa bisericii voievodale.



Pentru sfinţenia vieţii sale, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit în fiecare an la 15 noiembrie.