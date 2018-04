Călin Geambaşu: "Am ratat şansa să aflu dacă Mălina Olinescu era sora mea"

Călin Geambaşu nu a mai apucat să facă ce-şi dorea dintotdeauna şi anume să demonstreze că el şi draga lui colegă ar fi fraţi. Tatăl său, Petre Geambaşu, şi mama ei, Doina Spătaru, au împărţit scena o viaţă întreagă şi s-a speculat că în perioada comunismului ar fi fost mai mult decât colegi.

La o vreme după moartea Mălinei, Călin a avut o încercare de a face un test ADN, însă fără rezultat.

„Am pierdut şansa să aflu dacă Mălina era sora mea. Prietena ei cea mai bună, Adriana Junie, a curăţat peria de păr a Mălinei şi nu am mai avut cum să obţin material pentru a face testele ADN. Mălina şi Adriana erau cele mai bune prietene, iar eu i-am botezat ei copilul, după ce ea nu a mai fost, deşi Mălina trebuia să facă acest lucru. Toţi spuneau că noi doi am putea fi fraţi. Ciudat era faptul că eu nu simţeam pentru ea decât o dragoste protectoare şi nu îmi doream decât să o protejez părinteşte şi nu altfel. Însă toată lumea spunea că am fi ba rude, ba iubiţi. Noi însă nu ne-am sărutat niciodată, nici nu am simţit acest lucru", a povestit Călin, potrivit click.ro.

Mălina Olinescu avea doar 37 de ani când a murit, iar în aceea perioadă cânta alături de Călin şi Petre Geambaşu în orchestra de la "Dansez pentru tine", emisiunea de la PRO TV. A căzut de la etajul 6 al blocului în care locuia, în zona Gării de Nord. Suferea de depresie şi urma un tratament. Deşi ancheta a dovedit că s-a sinucis, apropiaţii regretatei artiste sunt convinşi că a fost un accident.

