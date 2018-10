Călin Popescu Tăriceanu: De principiu, sunt pentru o legislaţie privind parteneriatul civil

"Sunt câţiva colegi de-ai mei care vor susţine această iniţiativă. Aşa cum am spus şi mai demult, rămânem consecvenţi pe această linie. Colegii nu susţin cu titlu personal, o fac în numele ALDE. Deci consideraţi că este o susţinere din partea ALDE. (...) Când o să vină la vot, o să vedem care e forma care ajunge, pentru că o propunere trece pe la comisii, se discută în plen şi după aceea se votează. Nu pot să vă spun de pe acum. De principiu, sunt favorabil ideii existenţei unei legislaţii privind parteneriatul civil sau uniunea civilă", a arătat el, la Palatul Parlamentului, după şedinţa Biroului Politic Executiv al ALDE.



Proiectul de lege privind parteneriatul civil în România a fost depus miercuri, la Parlament, a anunţat deputatul independent Adrian Dohotaru, co-iniţiator alături de zeci de parlamentari din PSD, USR, PNL şi UDMR.



"Parteneriatul civil recunoaşte dreptul la viaţa de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât şi pentru cuplurile LGBTQ. (...) Parteneriatul civil oferă drepturi comune cuplurilor care aleg să convieţuiască sub această formă, reglementând aspecte precum: drepturile succesorale, sancţionarea violenţei domestice, obligaţia de întreţinere a partenerului aflat în incapacitate, regimul bunurilor, recunoaşterea facilităţilor fiscale sau a beneficiilor sociale acordate de stat", se arată într-un comunicat.



Conform proiectului, condiţiile pentru încheierea parteneriatului civil sunt: partenerii au împlinit vârsta de 18 ani; cel puţin unul dintre parteneri este cetăţean român sau este cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în România de cel puţin 1 an; niciunul dintre parteneri nu este căsătorit sau înregistrat ca partener civil.



Fiecare partener îşi păstrează numele avut înaintea încheierii parteneriatului civil, mai prevede proiectul. În materia moştenirii, partenerul supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor, cu excepţia cazului în care partenerii renunţă, în mod expres, în cadrul declaraţiei de parteneriat civil, la vocaţia succesorală reciprocă.



Partenerii sunt asimilaţi soţilor în relaţiile care au loc în justiţie, în orice materie. De asemenea, sunt asimilaţi soţilor în stabilirea incompatibilităţilor la numirea în anumite funcţii şi în materia conflictului de interese.



Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener. Angajatorul este obligat să ţină cont în stabilirea concediilor dacă cei doi parteneri lucrează în acelaşi loc. Partenerii pot beneficia de maxim 5 zile de concediu cu plată în urma încheierii parteneriatului civil.



De asemenea, partenerii din parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex nu pot adopta.