Călin Popescu Tăriceanu, despre premierul desemnat: "Dăncilă, Slavă Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel"

"Doamna Dăncilă, şi din informaţiile pe le-am luat, Slavă Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din România. Povestea asta cu studiile făcute la Academia de Informaţii, de informaţiile Securităţii, au o structură de genul ăsta foarte utilă, în care foarte mulţi sunt prinşi acolo din diferite zone ale societăţii. Ceva, ceva ştiam (că Tudose a studiat la Academia SRI – n.r), dar probabil cu o oarecare naivitate, am crezut că n-a fost vaccinat. Dar se pare că cine trece pe acolo nu scapă. Deci, cel puţin măcar aşa, ca să aibă o atitudine benevolentă, dacă nu altceva. Şi eu cred că Mihai Tudose, care are anumite calităţi, a căzut în această plasă, în această capcană şi a procedat cum, sigur, puteam să anticipăm. Adică, şi-a imaginat că premier fiind şi având la dispoziţie anumite pârghii de putere şi de influenţă, îşi face propria grupare şi propria zonă de influenţă în partid şi de aici mai departe putem să ne gândim foarte bine care este suita", comentat Tăriceanu, luni seara, într-un talk-show al Antena 3.



Preşedintele ALDE a precizat că, oricum, este o situaţie nefirească, deoarece preşedintele PSD Liviu Dragnea, ar fi trebuit să fie premier după câştigarea alegerilor parlamentare.



"Dragnea a câştigat alegerile şi locale, şi parlamentare cu un scor absolut categoric, lucru care îi dădea, în mod normal, posibilitatea să devină primul-ministru. Lucrul acesta nu s-a întâmplat din motivele pe care le ştim, legea care interzice pe viaţă cuiva care a fost, la un moment dat, condamnat să ocupe o funcţie publică, cred că este unicat în toată lumea. Ce rol trebuie să îndeplinească acest prim-ministru? Şi este valabil şi pentru alegerea pe care noi am făcut-o în momentul de faţă. Primul-ministru al viitorului guvern va fi, mai degrabă, cum trebuiau să fie şi cei anteriori, un fel de administrator şi nu o spun cu niciun fel de conotaţie peiorativă. Adică, el primeşte un mandat de la majoritatea parlamentară să ducă la îndeplinire programul de guvernare, pe care parlamentarii şi partidele aflate în spate îl susţin. El nu este acolo ales direct de cetăţeni, nu a participat la alegeri ca să aibă legitimitatea să conducă guvernul. Nu e guvernul lui, guvernul este expresia majorităţii pe care o avem în Parlament, bazată pe coaliţia PSD-ALDE. Nu este un concurs de frumuseţe în partid, nu este cine e mai tare, cine e mai influent. Trebuie să-şi asume acest rol şi să ştie de la început care este rolul pe care îl va avea de îndeplinit, dar care este un rol de maximă responsabilitate", a opinat Tăriceanu.



De asemenea, Tăriceanu a afirmat că o cunoaşte destul de puţin pe Viorica Dăncilă.



"Din discuţia pe care am avut-o, mi-a făcut o impresie foarte bună şi contează foarte mult echipa cu care va fi înconjurată", a conchis preşedintele ALDE.