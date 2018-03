Cambridge Analytica a jucat un "rol crucial" în Brexit, afirmă Christopher Wylie, fost director al companiei

Şi-ar fi dat britanicii votul în favoarea Brexit în 2016 fără Cambridge Analytica? "Nu, ea a jucat un rol crucial, sunt sigur", a răspuns fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, conform declaraţiilor publicate marţi de cotidianul francez Libération, care l-a intervievat duminică pe Wylie împreună cu alte ziare, printre care Le Monde, Die Welt, El Pais şi La Repubblica, scrie Agerpres.

În acest interviu, Wylie afirmă că Aggregate IQ (AIQ), o companie canadiană legată de Cambridge Analytica, a lucrat cu aceasta din urmă pentru a ajuta la campania pentru ieşirea din UE denumită "Leave.EU" şi apreciază că "fără Aggregate IQ, tabăra "Leave" nu ar fi putut câştiga referendumul, care a fost jucat la mai puţin de 2% din voturi".

Fostul angajat al Cambridge Analytica apreciază în acelaşi interviu că "Facebookul trebuie reparat, nu radiat", potrivit Le Monde, respingând apelurile de a părăsi reţeaua socială.

"A devenit imposibil să trăieşti fără aceste platforme, dar trebuie să le supraveghezi", consideră el.

Wylie avertizează, de asemenea, în legătură cu circumstanţele îngrijorătoare ale angajării sale în 2013 de către SCL, societatea-mamă a Cambridge Analytica, la crearea căreia a contribuit. El spune că a aflat că predecesorul său "a murit în condiţii inexplicabile în camera sa de hotel din Nairobi în timp ce lucra pentru Uhuru Kenyatta", actualul preşedinte al Kenyei, potrivit Le Monde.

Cel care a ocupat postul înaintea lui a fost Dan Mureşan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mureşan. Dan Mureşan a fost găsit mort în camera sa de hotel în septembrie 2012.

Atunci cand a murit subit in Kenya, Dan Muresan, fiul fostului ministru roman al Agriculturii, ar fi fost angajat al companiei britanice Cambridge Analytica, in campania prezidentiala a lui Uhuru Kenyatta. Informatia a iesit la iveala la o dezbatere a clubului Frontline Londra.



Moartea lui Muresan, care a lucrat la campania din 2013 a presedintelui Uhuru, este cea care a deschis usa pentru ca Christopher Wylie sa se alature companiei Cambridge Analytica, acuzata ca in 2017 ar fi influentat alegerile din Kenya, relateaza presa din Kenya, potrivit Ziare.com.

Wylie reafirmă, de asemenea, implicarea în compania britanică a controversatului Steve Bannon, fost consilier apropiat al lui Donald Trump şi fostul patron al site-ului de extrema dreaptă Breitbart News, spunând că a venit la Londra "cel puţin o dată pe lună" şi că sosirea acestuia l-a determinat să-şi părăsească postul, potrivit Liberation.