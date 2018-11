Camera Deputaţilor a adoptat un proiect referitor la serviciile de transport public local

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007 în scopul corelării cu dispoziţiile Legii 51/2006, precum şi pentru extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport public local.



Legea stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor publice de transport în comune, oraşe, municipii, judeţe, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale.



Potrivit textelor adoptate, consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au atribuţii în evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului. Programele de transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate.



Alte atribuţii ale consiliilor sunt: actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz, aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport local şi judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale.



Consiliile au atribuţii în încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local şi judeţean de persoane; acordarea de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; autorizarea transportatorilor pentru realizarea serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou, emiterea de licenţe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze; aprobarea programului de transport public judeţean, precum şi emiterea licenţelor de traseu în serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se face cu respectarea staţiilor de îmbarcare/ debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de călători.



În relaţia cu călătorii, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, facilităţi de transport elevilor, studenţilor, ucenicilor şi anumitor categorii de persoane defavorizate, stabilite potrivit legii.



Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local şi judeţean se face, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii 51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori altei forme de asociere între unităţile administrative-teritoriale, după caz.



Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire.



Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.