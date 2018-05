Când copilul fură de la părinţi: Ce trebuie să ştii ca să gestionezi situaţia

Incepi sa simti furie, sa-ti pierzi increderea in copil si sa crezi ca ai dat gres ca parinte. Intrebarile care iti vin in minte sunt "De ce a facut asta?", "De unde a invatat asta?", "Cu ce am gresit?". Toate aceste sentimente sunt perfect normale, insa iti pot distruge relatia cu copilul tau.

Iata cateva sfaturi care te pot ajuta cand copilul fura de la parinti, venite de la specialistii EmpoweringParents.com.

Desi comportamentul copilului este generator de furii si frustrari, el poate fi schimbat. Mai ales ca nu are nicio legatura cu educatia primita de la tine, ci cu modul in care el a ales sa-si rezolve unele probleme.

Depinde de varsta

Este o diferenta uriasa intre copilul mai mic de 6 ani care fura ceva si copilul adolescent. Copiii mici nu stiu sa deosebeasca binele de rau. Creierul lor nu este suficient de matur pentru a se vedea pe ei din afara si de a intelege sentimentele celorlalti. Daca ai un copil mai mic care a inceput sa ia diverse lucruri de la colegi, prieteni, vecini etc., concentreaza-te spre a-i arata cum sa imparti lucruri, cum sa ceri voie sa folosesti ceva ce nu-ti apartine. NU-l eticheta drept hot, iar actiunea drept furt, ci explica-i ca nu este corect sa iei de la altii fara sa ceri permisiunea. Iar atunci cand o face, invata-l sa spuna "Nu ar fi trebuit sa iau asta fara sa cer voie. Iarta-ma!".

Insa atunci cand copilul are, sa zicem, 9 ani si stii ca a luat ceva de la altii, ar trebui sa tratezi serios problema. Este un semn clar ca el vrea sa rezolve o problema. Insa o rezolva gresit. Sa zicem ca problema este ca baiatul tau in varsta de 10 ani vrea sa aiba un anumit joc video. Pentru ca nu are banii necesari, el rezolva situatia luandu-i de la tine din portofel. Atunci cand descoperi "furtul", este indicat sa-i spui "Doar pentru ca vrei ceva, asta nu inseamna ca ai voie sa iei ceva fara sa ceri voie! Ce crezi ca ai putea face data viitoare?".

