Când să-l chemi pe Arhanghelul Mihail. Rugăciune puternică

Arhaghelul Mihail este unul dintre cei mai puternici ingeri. El este aparatorul credintei si este mentionat in multe texte biblice. Daca vrei sa stii cand sa-l chemi pe Arhanghelul Mihail in ajutor, citeste in continuare. Vei afla si o rugaciune puternica pentru Arhanghelul Mihail pentru ajutor si protective spirituala.