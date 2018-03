Când se schimbă ora 2018. Mai trecem la ora de vară anul acesta?

Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin care se renunta la ora de vara si ora de iarna cu 384 voturi pentru, 153 de voturi impotriva si 12 abtineri.

Cand se schimba ora 2018. Membrii Consiliului European vor evalua aceasta rezolutie si o vor modifica daca este cazul. "Sunt foarte incantat ca dupa ani de discutii la nivelul comisiilor in Parlamentul European a fost dezbatuta aceasta rezolutie si votata in plen. Iar Parlamentul a acceptat propunerea noastra sa intrebe Comisia Europeana sa vina cu o recomandare prin care sa incheiem schimbarea bi-anuala de ora", a declarat Sean Kelly, parlamentar european irlandez.

Cand se schimba ora 2018. Proiect de lege si in Romania

Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian. „Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice generate de Primul Razboi Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii in privinta consumului de energie electrica si termica", potrivit expunerii de motive.

