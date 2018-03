Când simţi că nu mai vezi bine, mănâncă aceste alimente

Rosii

Rosiile sunt bogate in licopen, vitamina C, vitamina A. O singura rosie ofera 20% din doza zilnica recomandata de vitamina A.

Pepene galben

Poti ajunge pana la 120% doza zilnica recomandata din vitamina A, consumand pepene galben. In plus, pepenele galben ajuta la eliminarea kilogramelor in plus.

Ficat de vitel

Carnea este bogata in vitamina C si A. Poti avea pana la 300% din doza zilnica recomandata de vitamina A, consumand doar 100 de grame ficat de vitel. In plus, ficatul de vitel este excelent in cazul in care suferi de anemie.

Salata iceberg

Salata iceberg este saraca in calorii, dar bogata in vitamina A. Este sanatoasa si gustoasa si contribuie la tinerea sub control a kilogramelor in plus.

Piersici

Poti obtine 10% din doza zilnica de vitamina A dintr-o singura piersica. In plus, fructul are fosfor, potasiu, fier, calciu si magneziu.

