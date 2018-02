Cand vorbeste bebe. Cum vorbeste un copil in primul sau an de viata. Ce poti face tu pentru el

Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare si bucurie dupa nastere.



Dezvoltarea limbajului de comunicare pentru un copil pana intr-un an de viata consta in doua aspecte: limbajul receptiv care inseamna ascultarea si intelegerea si limbajul expresiv care presupune comunicarea anumitor emotii, sentimente si ganduri ale lui catre lumea de afara. Incearca sa stimulezi copilul cu un mediu bogat pentru dezvoltarea ambelor tipuri de limbaj.

Cand vorbeste bebe. Cum comunica bebelusul de 0-3 luni

De indata ce bebelusul tau s-a nascut, singurul mod prin care poate comunica cu tine este plansul. Da, plansul copilului este o forma de comunicare nu un motiv de panica pentru parinte. Prin plans el comunica cand e cazul sa ii schimbi scutecul, sa il hranesti, sa il alinti si tii in brate sau sa ai grija ca ceva il doare. In jurul varstei de 6 saptamani, bebelusul poate sa chicoteasca si sa rada. El invata vocile ascultandu-te pe tine. La finele acestei etape, bebelusul va recunoaste vocile familiare si va zambi atunci cand mama sau tata vorbesc, se va uita cu atentie la sunetele puternice si va plange in moduri diferite pentru nevoi diferite. Iar acestea sunt forme de comunicare ale lui cu cei din jur.

Ce poti face tu: Vorbeste si canta des copilasului tau. Vocea ta este un sunet de bucurie si confort pentru el, mai ales ca bebelusii prefera la varsta aceasta vocale rostite pe tonalitate joasa. Bebelusul ar putea incepe sa repete, sa imite anumite vocale dupa tine.

