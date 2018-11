Candidoza în sarcină

Este bine de stiut, inca de la inceput, ca de cele mai multe ori, candidoza este inofensiva. Cateodata simptomele apar si dispar de la sine, dar atunci cand simptomele sunt evidente, nu trebuie intarziat controlul la medicul specialist si, mai ales, respectarea tratamentului pe toata durata lui. Mai multe informatii despre candidoza in sarcina, aflati de la dr. Andreas Vythoulkas, medic obstetrica ginecologie, specialist infertilitate.



Candidoza vaginala este o infectie cauzata de ciuperca Candida albicans, ce se regaseste in mod obisnuit in vagin, intestin, la nivelul unghiilor si in cavitatea bucala, avand un rol important in buna functionare a organismului. Cand sunt insa dezechilibre in corpul viitoarei mame, ciuperca se inmulteste si poate provoca neplaceri.



Aparitia candidozei este tradata de cateva simptome specifice. Acestea sunt mancarimi si iritatii la nivelul organelor genitale externe, scurgeri vaginale abundente, de culoare albicioasa, cu consistenta branzoasa, cu miros neplacut, prezenta disconfortului sau chiar a durerilor in timpul actului sexual si la urinare, senzatii de arsura. Pe langa aceste principale simptome, unele gravide pot resimti senzatii de balonare, stari de oboseala accentuata, constipatie sau, din contra, diaree, pofta de alimente dulci.



Diagnosticul corect se pune doar in cabinetul medicului ginecolog, pe baza unor teste specifice. Vestea foarte buna este ca aceasta infectie se trateaza in siguranta folosind preparate sub forma de ovule si creme, fara ca acestea sa prezinte vreun risc de aparitie a malformatiilor congenitale la fat sau fara sa genereze alte complicatii in sarcina. De regula, tratamentul se prescrie pentru 7 zile si se recomanda efectuarea lui completa, chiar daca simptomele si manifestarile dispar dupa 2 zile. Si, foarte important de retinut, riscul de recidiva este mare, nu doar pe timpul sarcinii! Candidoza se poate transmite si partenerului, prin contact sexual, tocmai de aceea se recomanda abstinenta sexuala pe durata tratamentului. Mai mult, partenerul ar fi bine sa poata face si el tratamentul prescris de medic, pentru ca, in cazul in care sunteti activa sexual in sarcina, riscati sa va reinfestati de la partener.



