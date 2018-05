CANNES 2018. Filmul "Girl", al belgianului Lukas Dhont, câştigă trofeul Camera d'or

Filmul, despre o adolescentă născută băiat care visează să devină balerină, a obţinut deja un premiu de interpretare la secţiunea "Un Certain Regard" pentru Victor Polster, de 16 ani, şi a primit vineri şi Queer Palm, care premiază un film din secţiunile de la Cannes pentru modul în care tratează tematicile altersexuale.



"Ceea ce mă interesează, este să arăt persoane care nu sunt în normele clasice ale masculinului şi ale femininului (...) Cinema-ul este un mijloc interesant de a vorbi despre acest lucru", a declarat pentru AFP regizorul de 26 de ani, laureat al Cinwfondation 2016, pepiniera de talente a Festivalului.



"Această luptă interioară incredibil de curajoasă m-a emoţionat profund. Am aflat despre acest subiect dintr-un articol de ziar din 2009 când îmi începeam studiile de cinema. Am decis imediat că aceasta va fi tema primului meu film", a explicat el.

Dincolo de portret, filmul are o latură documentară şi arată etapele procesului de schimbare de sex, de la tratament hormonal şi până la chirurgie.



O altă revalaţie a filmului este actorul său, Victor Polster. În primul său rol în cinema el are o interpretare remarcabilă întruchipând-o pe Lare, angrenată în acelaşi timp într-o solicitantă redefinire sexuală şi în învăţarea dansului clasic.



"Povestea Larei m-a emoţionat (...) Am admirat imediat acest personaj, această eroină gata să facă tot pentru a-şi atinge scopurile", a spus Victor Polster.



El cunoaşte toate sacrificiile presupuse de dansul clasic pentru că a urmat cursurile Baletului regal din Anvers de la doi ani. Pentru film, adolescentul s-a transformat fizic, modificându-şi gesturile pentru a fi mai feminine, şi şi-a modificat vocea în urma sfaturilor unui ortofonist.



"Sper că filmul va permite combaterea ideilor preconcepute. Pentru persoanele a căror corp nu este conform cu identitatea lor, asta nu este o alegere", a mai spus Victor Polster.



În acest an, 19 filme au fost în cursă pentru Camera d'or şi juriul a fost condus de regizoarea elveţiană Ursula Meier, care a salutat cu prilejul decernării distincţiei "imensa delicateţe şi puterea" filmului.